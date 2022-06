Israel schiet 16-jarige neer en laat hem twee uur bloeden

Israelische militairen hebben vrijdag weer een 16-jarige jongen doodgeschoten. Hij was het 15e kind dat stierf sinds 1 januari, zo meldde Defense for Children International-Palestine (DCI-P). Mohammed Abdullah Salah Suleiman werd doodgeschoten bij route 60, nabij de plaats Silwad. Route 60 is een weg die regelmatig wordt gebruikt door kolonisten. Nabij de weg waren eenheden van het leger gestationeerd. Er zijn in deze buurt al regelmatig slachtoffers gevallen van beschietingen.

Volgens onderzoek van het Palestijnse Centrum voor de Menserechten (PCHR) werd Mohammed van een afstand van 50 meter neergeschoten, vanuit een militaire wachttoren terwijl er geen ongeregeldheden plaatsvonden en er eigenlijk niets aan de hand was. DCI-P meldde dat de militairen hem 45 minuten lieten bloeden en ambulances bij hem weg hielden totdat een Israelische ambulance hem vervoerde naar het Shaare Zedek ziekenhuis in Israel.

Volgens PCHR liet Israel hem echter twee uur bloeden. De bezettingstroepen ”lieten hem ongeveer twee uur bloeden, verhinderden dat Palestijnse ambulances hem konden bereiken en openden heftig en zonder aanzien des persoons het vuur als iemand hem probeerde te naderen”, aldus PCHR.

Mohammed stierf later. Zijn ouders werden zaterdagmorgen op de hoogte gesteld. Mohammeds vader, Abdullah Suleiman, vertelde PCHR dat zijn zoon in zijn kin was getroffen. Er is echter geen enkele manier om dat te kunnen bevestigen. Israel heeft zijn lichaam en dat verhindert dat er een onderzoek plaatsvindt of dat zijn begrafenis wordt geregeld.

Mohammed was niet alleen het 15e kind dat sinds 1 januari stierf, hij was ook het 71ste slachtoffer van de Israeli’s van dit jaar.

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan Abu’s blog