Israel probeert Gaza-stad te omsingelen

Israel rukt op in Noord-Gaza, maar langzaam. Zowel het Palestijnse verzet als Israel melden gevechten. waarbij intussen 18 Israeli’s zijn gesneuveld. Israel meldt dat het ”talloze” Hamas-strijders heeft gedood. Het probeert intussen Gaza-stad te omsingelen door in het noorden en noordwesten op te rukken. De in te nemen gebieden worden intussen hevig bestookt door vliegtuigen maar ook door kanonneerboten vanuit zee. Zo was er onder meer een tweede bombardement op Jabalya waarbij opnieuw veel slachtoffers vielen. Ook werden het Shati-kamp en de wijken al-Nasr, Sheikh Radwan en hoge gebouwen in Tal al-Hawa ten westen van de stad bestookt.

Israel heeft intussen via de zuidkant van Gaza-stad de wegen die van Gaza-stad naar het zuiden leiden in handen, zodat niemand meer vanuit het noorden weg kan. In Gaza werd gemeld dat bij de bombardementen op Jabalya tenminste 195 mensen werden gedood, terwijl er nog 120 onder het puin zouden liggen. Het dodental is intussen op 9.061 gekomen, er zijn meer dan 32.000 gewonden. Jordanië trok woensdag uit protest zijn ambassadeur terug.

Op de Westoever werd gemeld dat het aantal arrestaties nu boven de 1.900 ligt. Samen met naar schatting 4.000 opgepakte Palestijnse ex-werkers van de Gazastrook en de ruim 5.000 politieke gevangenen van vóór 7 oktober zijn er nu dus rond de 11.000 Palestijnen geïnterneerd. Er werden woensdag drie Palestijnen gedood: de 14-jarige Hamdan Hamdan uit Nablus, Jihan Shiha (25) uit Anata. En Ayham al-Shafe’i (14) en Qusay Mazyoun (24) werden gedood bij invallen van het leger in Qalqilya en el-Bireh. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn nu sinds 7 oktober 134 Palestijnen op de Westoever gedood In totaal zou het aantal doden in 2023 op 340 uitkomen. Volgens mijn telling zijn het er echter 44 meer, namelijk 384. Woensdag werd ook een kolonist gedood. Zijn auto werd beschoten en sloeg over de kop.