Israel maakt nog een slachtoffer in Ramallah

Het Palestijnse ministerie van Gezondheid heeft bekendgemaakt dat Israelische soldaten vrijdagavond bij de noordelijke ingang van Ramallah een jonge man hebben gedood. Het was de 23-jarige Yazan Omar Khasib. Hij werd bij het militaire checkpoint bij de noordelijke ingang neergeschoten en gewond gevangen genomen, maar enkele minuten later overleed hij aan zijn verwondingen. Palestijnse ambulance-medewerkers werden twee uur van de plaats waar hij gewond was weggehouden. Uiteindelijk droeg Israel zijn lichaam over.

Volgens het Israelische leger zou Yazan Khasib geprobeerd hebben een soldaat te steken. Er werd echter geen mes getoond. Yazan Khasib was de het 89ste slachtoffer van de bezettingstroepen in 2023.

– Uitgelichte afbeelding mede ontleend aan Abu’s blog