Israel maakt Gaza zo onbewoonbaar mogelijk

Israel is er op uit de Gazastrook zo onbewoonbaar mogelijk te maken. Dat is de conclusie van vrijdag de 28ste dag van de Israelische slachtpartij in Gaza. Er werden aanvallen gepleegd op de ingangen van diverse ziekenhuizen, op ambulances, UNWRA-scholen die vluchtelingen hebben opgevangen en verder werden talloze zonnecollectoren en watertanks door bombardementen vernield. In Rafah gingen ook nog twee moskeeën tegen de vlakte. Vrijwel alle moskeeën in Gaza zijn intussen vernield.

Tenminste 15 mensen kwamen vrijdagmiddag om bij een bombardement op ambulances die vanaf het Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad met gewonden naar Rafah zouden vertrekken om de gewonden vandaar naar Egypte te laten gaan. Volgens de begeleiders van het konvooi waren de tijd en de plaats van vertrek doorgegeven aan het Rode Kruis. Israel bombardeerde desalniettemin de ambulances. Het gaf als reden op dat er ”terroristen van Hamas” in het konvooi zouden zijn inbegrepen. Helaas gaf het daarvoor geen bewijzen. Verder werd in Jabalya de Fakhoora-school gebombardeerd, een UNWRA-school waar talloze vluchtelingen en ontheemden hun tijdelijke huis hadden ingericht. Het precieze aantal doden was niet duidelijk, maar het waren er tenminste 20. Verder werd een drukke wijk in Jabalya getroffen. Op de kustweg van Gaza-stad naar het zuiden vond een bombardement (of beschieting) plaats van mensen die via deze weg naar het zuiden wilden. De weg lag bezaaid met lijken. Het huis van Ismael Haniye, de vorige leider van Hamas, werd getroffen met een raket. Haniye verblijft al lange tijd in Qatar.

De zonnecollectoren van het Wafa-ziekenhuis in Gaza-stad, een ziekenhuis voor ouderen en voor revalidatie, werden kapotgeschoten. Het ziekenhuis zit nu zonder het laatste restje stroom. De zonnecollectoren van het Nasser-kinderziekenhuis (in Gaza-stad) moesten er zaterdagmorgen aan geloven, evenals de zonnepanelen van alle huizen in de omgeving. Eerder was het Shifa-ziekenhuis en de gebouwen in de omgeving van zijn zonnecollectoren ontdaan. Volgens verslaggeefster Hind Khodari van al-Jazeera werd er in Gaza-stad op nog veel meer zonnepanelen geschoten. Verder werd een grote watertank, die water vergaarde voor een hele wijk, in West-Rafah kapotgeschoten door het Israelische leger. Op het strand bij Rafah brandden vissersschepen die waren gebombardeerd door de Israeli’s. Volgens de laatste officiële telling zijn er nu 9.488 doden in Gaza, van wie 3.900 kinderen, en zijn er 23.000 gewonden, terwijl er tenminste 2.200 mensen zijn vermist, van wie 1,250 kinderen, die onder het puin liggen.

Volgens Ashraf al-Qudra, de woordvoerder van het ministerie van Gezondheid zijn nu 150 paramedici gedood en 27 ambulances volledig vernield. Ook zijn er 105 aanvallen geweest op medische faciliteiten of hulpposten. Er zijn nu 36 journalisten gedood in deze oorlog, een getal dat in geen enkele andere oorlog in drie weken tijd werd gehaald. Honduras heeft zijn ambassadeur teruggeroepen. Oman deed een oproep voor de oprichting van een speciaal tribunaal waar Israel terecht zou kunnen staan.

De Amerikaanse minister Blinken deed vrijdag een oproep voor een humanitair staakt-het-vuren maar stuitte op een onverbiddellijk “nee” van Netanyahu. Vandaag is hij in Jordanië waar hij zal spreken met de ministers van Buitenlandse Zaken van Jordanië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. Zij zullen waarschijnlijk de minister eveneens confronteren met een eis voor een onmiddellijk staakt-het-vuren.