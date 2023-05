Israel legt een apartheidsweg aan waarmee de tweedeling van de Westoever een feit wordt

Israel heeft deze week bekend gemaakt dat het begint met de aanleg van een weg – alleen voor Palestijnen – van al-Azariya naar az-Zaim ten oosten van Jeruzalem en langs de nederzetting Ma’ale Adumim. Het boren en de inspectie zijn deze week begonnen. De weg opent voor Israel de mogelijkheid om zijn plannen te verwezenlijken voor de allang geleden aangekondigde aanleg van E1. Daarmee wordt dan de verbinding van Ma’ale Adumim met Jeruzalem een feit. Tevens zal ”de Muur” (of de Afscheidingswal) worden doorgetrokken langs Ma’ale Adumim, zodat het in feite wordt geannexeerd.

De nieuwe weg maakt het mogelijk dat Palestijnen, die tot nu voor de verbinding tussen noord en zuid van de Westoever een tracé volgden via Ma’ale Adumim, nu een nieuwe verbinding krijgen tussen noord en zuid. Het argument tegen de bebouwing van E1 – dat de Westoever in tweeën gedeeld zou worden – wordt hiermee ontkracht, aldus Israel. Er wordt grote waarde gehecht aan het plan om E1 eindelijk te realiseren, Vandaar dat Naftali Bennett, het plan de naam gaf van ”Soevereiniteitsweg” toen hij er in 2020 als minister van Defensie het groene licht voor gaf.

In werkelijkheid dwingt de weg al het Palestijnse verkeer dit hele nauwe paadje te volgen, dat voor Palestijnen de enige verbinding zal worden tussen noord en zuid, terwijl ter hoogte van Jeruzalem de hele Westoever dan voor hen gesloten terrein wordt. Het Burgerbestuur van de Westoever (de bedriegelijke naam voor het militaire bestuur) spreekt liever van de weg van het ”Weefsel van het Leven” van de Palestijnen (The Fabric of Life), omdat het de verbinding tussen noord en zuid in stand houdt. Maar Apartsheidsweg is waarschijnlijk een betere naam.

Bij de aanleg van de weg was er een klein obstakel, dat was dat de weg voor een belangrijk deel door ”Area B” loopt, een gebied onder de Oslo-Akkoorden waar Israel en de Palestijnen gezamenlijk toezien op de veiligheid. Israel mag daar helemaal niet plannen of bouwen. Maar Israel laat zich niet zo makkelijk ergens van weerhouden. Het heeft er daarom voor gekozen de weg het stempel ”veiligheidsweg” mee te geven. Op die manier hoefden de plannen ook niet te worden goedgekeurd door de Planningscommisie en kon het publiek er ook geen commentaar op geven. Ook zal het land dat voor de weg nodig is niet worden onteigend, maar gewoon door de militairen tot militair terrein worden verklaard. En alle planning gaat dan ook meteen achter gesloten deuren.

Omdat zo al het nieuws over de weg afhankelijk werd van wat toevallig uitlekte deden de gemeenten al-Azariya, Adu Dis, as-Sawahira en as-Sharqiyya samen met Palestijnse bewoners van de plaatsen waarlangs de weg waarschijnlijk zou gaan lopen een verzoek aan het hooggerechtshof om de planning te mogen inzien, Dat werd geweigerd. Maar de staat was wel zo welwillend dat ze toezegde hen te zullen informeren als de aanleg zou beginnen. Dat is dus deze week gebeurd. Volgens Vrede Nu, op wier berichten ik me baseer, voegt eraan toe dat het ”boren en inspecteren” om de bodemgesteldheid te kunnen vaststellen geldt als een vergevorderd stadium van voorbereiding.

Er is nog een ander klein probleem met de weg: tientallen Bedoeïenengemeenschappen zullen volledig worden afgesloten van de rest van de Westoever. Er is voor hen geen mogelijkheid meer om het contact te onderhouden, Onder hen is Khan al-Ahmar dat enkele jaren geleden al zou worden ontruimd. De verwachting is dat dit nu gaat gebeuren. Trouwens ook de andere andere Bedoeïenengemeenschappen in het gebied, tezamen enkele honderden mensen, zullen ook moeten verdwijnen. Verder loopt het tracé van de weg ook nog door een aantal huizen in het dorp Zra’aya. Deze huizen zullen worden gesloopt. En omdat het om een ”veiligheidsweg” gaat zijn daar geen procedures voor nodig. Ze worden eenvoudig militair gevorderd.

– Uitgelichte afbeelding mede ontleend aan Abu’s blog