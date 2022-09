Israel jokt dat het waarschijnlijk is dat een Israelische soldaat Abu Aqleh doodde

Het Israelische leger heeft maandag, vier maanden na de dood van de journaliste Shireen Abu Aqleh, toegegeven dat het hoogst waarschijnlijk is dat een Israelische soldaat haar heeft doodgeschoten. Het leger heeft daarvoor alle informatie die het ter beschikking had, zoals audio en video-opnamen en de dingen de diverse media hebben gepubliceerd grondig bestudeerd. Vervolgens stelde het dat het niet met zekerheid kan zeggen wie haar doodde. De mogelijkheid dat het een Palestijn was wordt opengehouden. ”We moeten zeggen dat er Palestijnen en Israelische soldaten op de plek aanwezig waren. Maar het meest waarschijnlijk was dat een soldaat per ongeluk de schoten afvuurde terwijl er op hemzelf werd geschoten”, loog een hoge officier. Het leger houdt het erop dat ze – met haar vest met PRESS erop en haar helm – werd aangezien voor een Palestijn.

De Amerikaanse regering heeft positief op de bekendmaking gereageerd. De VS zouden druk hebben uitgeoefend om toch een diepergaand onderzoek in te stellen. De familie van Abu Aqleh wees het onderzoek echter resoluut van de hand en zei nog steeds een onpartijdig onderzoek te verwachten. Ook Zehava Galon, de leider van de Meretz-partij, en Ahmed Tibi, de vice-voorzitter van de Knesset vroegen daarom.

Het onderzoek, dat kwam nadat onder meer CNN, B’tselem, Amnesty International en Human Rights Watch hadden vastgesteld dat er geen Palestijnen in de directe omgeving van Abu Aqleh waren geweest, maakt opnieuw duidelijk dat Israel weigert de schuldigen te straffen. Israel weet namelijk donders goed wie haar doodschoot.