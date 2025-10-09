Israël en Hamas akkoord over eerste fase vredesplan

Tegen alle verwachtingen in heeft Trump het dan tóch voor elkaar gekregen: Israël en Hamas hebben een akkoord gesloten over de ‘eerste fase’ van een wapenstilstand.

De ondertekening van de overeenkomst over de eerste fase van het plan vindt plaats om 11.00 uur Nederlandse tijd. De wapenstilstand gaat onmiddellijk na de ondertekening van het plan in. Het Israëlische kabinet komt vanmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd bijeen.

Zodra de regering formeel akkoord is, zal het IDF zich binnen 24 uur terugtrekken naar een met Hamas overeengekomen lijn. Naar verwachting zal het Israëlische leger na deze terugtrekking nog ongeveer 53 procent van de Gazastrook onder controle houden.

Na goedkeuring door het kabinet begint een aftelling van 72 uur. Aan het einde van die periode moet Hamas alle gijzelaars “in één keer en zonder publieke ceremonies” vrijlaten, volgens de voorwaarden van de overeenkomst.

Alle gijzelaars zouden uiterlijk maandag weer vrij moeten zijn. In ruil laat Israël ongeveer 1.700 inwoners van Gaza die na 7 oktober zijn gearresteerd vrij, samen met 250 Palestijnen die een levenslange gevangenisstraf uitzitten. De overeenkomst heeft geen betrekking op leden van Hamas die hebben deelgenomen aan de pogrom van 7 oktober 2023.

Naast Hamas heeft ook de Islamitische Jihad ingestemd met het plan. Niet onbelangrijk, want het is na Hamas de belangrijkste organisatie in Gaza.

In Israël is verheugd gereageerd op het plan. Uiteraard met uitzondering van de extremistische totaalidioot Bezalel Smotrich die heeft gezegd tégen te zullen stemmen.

Ook in Gaza was iedereen blij. Hopelijk komt er nu een einde aan een afschuwelijke stadsoorlog die aan tenminste 60.000 mensen het leven heeft gekost.

Europese leiders hebben eveneens positief gereageerd. De sociaaldemocratische en linksliberale partijen zijn natuurlijk blij dat ze (waarschijnlijk) van dit hoofdpijndossier verlost zijn.

Radicaallinks – geen haar beter dan extreemrechts – op Bluesky is in mineur, want in die kringen is men pas tevreden als het MO gedekoloniseerd is alle Joden de zee ingejaagd zijn. Sorry, mensen: jullie zijn weer even irrelevant als vóór 7 oktober 2023.

Trump reist zaterdag af naar Israël voor een toespraak in het Israëlische parlement, waarbij hij ongetwijfeld zal eisen dat men hem de Nobelprijs voor de Vrede toekent. Als daarmee een einde komt aan een inmiddels twee jaar durende nachtmerrie, moet dat maar.

Uitgelichte afbeelding: By Kobi Gideon / Government Press Office of Israel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138951085