Israël doodt Palestijn die betrokken was bij lynchpartij in Ramallah

De IDF heeft de beruchte Palestijnse terrorist Aziz Salha in Gaza gedood. Salha werd wereldberoemd toen hij in 2000 na de lynchmoord op twee Israëlische soldaten met twee bebloede handen poseerde in een venster. Officiële verklaring van de IDF:

We eliminated terrorist Aziz Salha, who took part in the Ramallah lynching in Oct. 2000, in the area of Deir El Balah in central Gaza. Salha took part in the brutal lynching of Sergeant First Class (Res.) Yosef Avrahami and Corporal (Res.) Vadim Norzhich in Ramallah in 2000. Salha was photographed with blood on his hands waving from a window following the lynching. Salha was involved in terrorist activity in Judea and Samaria and remained involved in Hamas terrorist activities.