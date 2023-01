Israel doodt man voor de ogen van zijn moeder en broer

Een merkwaardig bericht: Een 20-jarige Palestijn is woensdagmorgen voor de ogen van twee familieleden gedood bij een wegkruising voor de nederzetting Kedumim niet ver van de stad Qalqilya. Zijn naam was Aref Abdel-Nasser Lahlouh en hij was afkomstig uit het vluchtelingenkamp Jenin.

oor hij werd doodgeschoten. Volgens het leger kwam hij bij een controle uit de auto en dreigde hij een soldaat te steken met een mes. Het wonderlijke aan dit verhaal was dat hij in de auto zat met zijn moeder en zijn epileptische broer v

Lahlouh was de 19e Palestijn die deze maand door de Israeli’s werd gedood. Vier van hen waren minderjarig.