Israel doodt drie militanten en verwondt 40 anderen van wie vier zeer ernstig

Israel heeft dinsdagmorgen bij een grote operatie in Nablus op de westelijke Jordaanoever tegen de Martelaren van al-Aqsa drie mensen gedood en er niet minder dan 40 anderen met scherpe munitie verwond. Van vier van de gewonden is de toestand kritiek. De namen van de drie gedode mannen zijn Ibrahim Nabulsi, Islam Sabbouh en Hussein Jamal Taha.

De militairen kwamen met groot materieel en omsingelden een huis waarin een groot aantal mannen zich had verschanst. Er braken hevige vuurgevechten uit die eindigden nadat het meest morele leger ter wereld het huis onder vuur nam met anti-tankraketten en volledig verwoestte.

Israel laat er geen gras over groeien. Nog maar nauwelijks zijn de slachtoffers in Gaza begraven, of zij richt haar ogen op het volgende doelwit. Dat was Ibrahim Nabulsi, een lid van de Martelaren van al-Aqsa, de militie van al-Fatah. In juli werd een eerdere razzia gehouden om hem te arresteren, omdat hij ervan werd verdacht het vuur te hebben geopend op Joodse pelgrims die onder politiebegeleiding de Tombe van Josef, vlakbij Nablus bezochten. Hij wist echter te ontkomen, maar twee andere leden van de al-Aqsa Brigades, Mohammed al-Azizi (25) en Abd al-Rahman Sobag (28) werden toen gedood, terwijl het huis van waaruit hij ontsnapte zwaar werd beschadigd.

In februari werd al een eerdere poging gedaan hem in te rekenen, maar dat eindigde in een schietpartij waarbij drie andere leden van de Martetaren van al-Aqsa werden gedood. De actie komt twee dagen nadat in Gaza een bestand is ingegaan en een ongeveer een week nadat de actie in Gaza met de arrestatie van Bassam Saadi en het afkondigen van een sluiting van de Gaza-strook was begonnen, (een actie waaravn het dodental intussen is opgelopen tot 46). De situatie in Nablus is nu tot het uiterste gespannen, evenals die in in Jenin,waar dit jaar al een dertigtal mensen is gedood bij diverse invallen die tot doel hadden arrestaties te verrichten.

