Israel doet er wat bombarderen betreft nog een schepje bovenop

Israel heeft in de afgelopen nacht zijn best gedaan om de kop van mij stukje van zondag te bevestigen: ze hadden al ”2.500 doelen gebombardeerd, maar bljkbaar was het niet genoeg”. Zondagavond werden weer alle stekkers eruit getrokken. Gaza zat zonder telefoons of internet. Vervolgen barstte in het voltrekte donker een bombardement los zoals Gaza tot nog toe niet had gehoord of gezien – en dat zegt wat. Vanmorgen werden de verbindingen weer hersteld en kon er begonnen worden met het opnemen van de schade. Die was aanzienlijk. Vooral het westen van Gaza-stad (het Shati-kamp) en het noordwesten ( het Jabalya-kamp, Sheikh Radwan en al-Nasr) hadden de volle lading gehad. Onder meer de bovenverdiepingen van het Rantisi-ziekenhuis in het Shati-kamp (waarbij verschillende kinderen, kankerpatiëntjes, werden gedood), het Nasr-ziekenhuis en het ziekenhuis voor mentale zieken werden getroffen. Een overheidsbureau schatte het aantal doden op ”meer dan 200”. Er waren talloze meldingen van lijken in de straten.

Dat was nog zonder andere meldingen: dat Israel twee huizen had gebombardeerd in Centraal-Gaza waarbij 45 slachtoffers waren gevallen, dat drie waterbronnen in Rafah, drie rioleringsbuizen in Gaza-stad en nog twee waterreservoirs waren getroffen. Dat minimaal 35 bakkerijen zijn vernield. Dat nu 88 medewerkers van de VN-organisatie UNWRA zijn gedood, net als 175 man medisch personeel, 34 man van de burgerwacht en 37 journalisten. Dat het Shifa-ziekenhis nog maar een paar uur is verwijderd van een totale show-down. Achttien VN- en andere hulporganisaties wereldwijd deden een dringende oproep tot een staakt-het-vuren. Er wordt massale hongersnood gemeld in Gaza, waar de gemiddelde Gazaan vier uur besteedt aan het vinden van brood en drie uur aan het zoeken naar water. In Israel werden video-beelden van de bombardementen becommentarieerd met kreten als ”geef ze nog meer” en ”goed zo”. Het aantal doden in Gaza is nu 10.022, waarvan 4.104 kinderen. Israel heeft in de afgelopen uren 19 bloedbaden gepleegd, aldus de woordvoerder van het ministerie van Gezondheid Ashraf Qudra, waarbij 292 mensen zijn gedood.

De Amerkikaanse minister Blinken werd uitermate koel ontvangen in Turkije. Er werd gedemonstreerd en er was geen hoge functionaris om hem te verwelkomen. Hij zal ook geen ontmoeting hebben met Erdoğan. Turkije eist een onvoorwaardelijk bestand. Behalve het vliegdekschip Eisenhower arriveerde ook een Amerikaanse nucleaire onderzeeër in de Middellandse Zee. Eerder was het vliegdekschip John Ford al aangekomen, In Zuid-Libanon werd gisteren door Israel een auto getroffen met een raket. Een oma en haar drie kleindochters werden gedood, hun moeder zwaargewond. Israel zei dat het informatie had gehad dat er Hezbollah-”terroristen” in de auto zaten. De Libanese premier Mikati sprak van ”een vreselijke misdaad”. Hezbollah-chef Nasralla liet raketten afschieten op Kiryat Shemona in Israel. De Jordaanse koning Abdullah liet – in samenwerking met Israel – medische hulpgoederen droppen bij het Jordaanse ziekenhuis in Gaza.

Op de Westoever werden weer tientallen mensen links en rechts opgepakt. Onder hen was een adviseur van president Abbas en een ander die werd weggerist tijdens een tv-interview. Ook de bekende Ahed Tamimi werd in de nacht van haar bed gelicht omdat zij op TikTok zou hebben opgeroepen Joden aan te vallen. Volgens betrouwbare bronnen was het echter een oproep die door onbekenden was gepost, Ahed is geweldloos. Het aantal gearresteerden van de Westoever bedraagt nu 2.150. Ook waren er weer twee doden, een 21-jarige in Halhoul bij Jericho en een man in Jeruzalem die eerder twee soldaten verwondde (van wie één ernstig) met een mes. Het totaal aantal doden sinds 7 oktober staat op 155.

