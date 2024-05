Israël: de uitspraak, het arrestatiebevel, het nepvolk en Wilders

De extreemrechtse, haatzaaiende en veroordeelde crimineel Wilders staat pal achter Israëls vernietiging van de Palestijnen in Gaza. Dat blijkt uit W.’s meedogenloze antwoorden tijdens het debat over het regeringsakkoord afgelopen woensdag 22 mei.

W. trekt zich ook niets aan van het bestaande standpunt van de huidige demissionaire regering – kritiek op de Israëlische regering en aandringen op matiging van het legeroptreden in Gaza en meer hulp aan de bevolking. Maar W. neemt geen afstand van de term ‘nepvolk’ voor de Palestijnen.

Deze week deed het Internationaal Gerechtshof een tussenuitspraak: Israël, stop met deze aan genocide grenzende militaire acties in Gaza. Het Internationaal Strafhof vaardigde de dag na het debat arrestatiebevelen uit tegen premier Netanyahu, de Israëlische minister van Defensie en tegen drie leiders van Hamas.

Hier een verkorte weergave van W.’s uitlatingen tijdens het debat over Gaza en Israël. Enig mededogen met hongerende, opgejaagde of vermoorde baby’s, kleuters, kinderen en hun moeders…? Zouden alle PVV-stemmers er ook zo over denken? Nee, natuurlijk niet! Of ben ik naïef?

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

(…) Op dit moment is er een gruwelijke oorlog bezig tegen het Palestijnse volk (…) . Maar het blijft stil over de oorlogsmisdaden die de Israëlische regering op dit moment al zeven maanden lang aan het plegen is in Gaza. Afgelopen weken hoorden wij een Kamerlid van de Partij voor de Vrijheid in het debat zeggen: de Palestijnen zijn een nepvolk. Ik vraag aan de heer Wilders: was dat een particuliere mening van een van zijn Kamerleden, of is dat de mening van de PVV-fractie en van de leider van de PVV?

De heer Wilders (PVV):

Ik had het zelf iets anders geformuleerd dan dit, maar in het conflict dat u noemt, ligt onze sympathie wel heel duidelijk niet bij de haat en het geweld van de kant van Hamas, vaak gesteund van Palestijnse kant, zo blijkt uit onderzoeken. Het wordt in ieder geval soms gefaciliteerd van Palestijnse kant. Ik spreek nu namens mijn eigen fractie. Er zijn nog geen afspraken over gemaakt in dit akkoord, dus dat kan ik ook rustig doen. Ik vind het krankzinnig dat wij, ook u nu weer, het vooral hebben over zogenaamde Israëlische … welk woord gebruikte u?

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

De regering. De Israëlische regering, heb ik gezegd.

De heer Wilders (PVV):

Wat zou die hebben gedaan?

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Oorlogsmisdaden.

De heer Wilders (PVV):

Als wij vanuit welk land dan ook zo worden aangevallen en als onze mensen zo worden afgeslacht als daar is gebeurd, op een beestachtige, haatvolle en gewelddadige manier, zou ik willen dat wij als Nederland voor onze mensen zouden opkomen en zouden doorgaan totdat die terreur — want dat is het: het is een grote terreurgroep — niet meer zou bestaan. Dat moet gebeuren. Er is ook geen compromis. Je kunt geen compromis sluiten met het kwaad. Je kunt geen compromis sluiten met islamitische terreur, of met welke terreur dan ook. Geen compromis en zorgen dat het niet meer bestaat: dat is wat wij vinden en dat is waar wij voor staan. Misschien had ik die woorden niet letterlijk gebruikt, maar dit is wel wat ik vind.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Maar dit is precies waarom deze coalitie radicaal-rechts en extreemrechts wordt genoemd. (…) Het Internationaal Strafhof zegt onderbouwd: we hebben hele grote zorgen over de oorlogsmisdaden daar. (…) Dan vraag ik de heer Wilders op de man af: wat betekent het nou als een van zijn Kamerleden hier het bestaansrecht van het Palestijnse volk ontkent? Wat betekent dat nou in het internationaal recht dat je de Israëlische regering niet corrigeert en niet aanspreekt op het stoppen van die oorlogsmisdaden? Dan betekent dat toch helemaal niks?

De heer Wilders (PVV):

Wij staan achter Israël. Zij hebben het initiatief niet genomen. Het initiatief komt van de terroristen van Hamas, die daar ongelooflijk veel onschuldige mensen hebben vermoord, meisjes, jongens, gezinnen, opa’s, oma’s, baby’s. Die hebben ze verkracht en vermoord. Als dat je eigen volk gebeurt, als dat plaatsvindt, dan ben je gerechtigd om degenen die je dat aandoen, die terroristen, maximaal aan te pakken.

Dan ga ik niet halverwege praten over oorlogsmisdaden of wat dan ook. Dan sta ik daar 100% achter. (…)

De heer Van Baarle (DENK):

De heer Wilders is de enige in dit parlement die zich gedraagt als de knecht van Netanyahu. Als de PVV in dit parlement letterlijk zegt dat de Palestijnen een nepvolk zijn, dan is dat het ontkennen van het bestaan van een volk. (…)

Dan is het niet vreemd — de heer Wilders reageert daar zelf op als door een wesp gestoken — dat dat in de extreemrechtse hoek en in de radicale hoek gedrukt wordt, want dat is dit soort opruiing waarbij een volk wordt ontkend. Ik vraag gewoon heel helder aan de heer Wilders om dit walgelijke standpunt dat de Palestijnen een nepvolk zouden zijn terug te nemen. Neem daar afstand van. Anders zal u altijd zwelgen in de hoek van de extreemrechtsen en de radicalen.

(…)

De heer Van Baarle (DENK):

Het klopt inderdaad dat DENK vindt dat de staat Israël als apartheidsstaat iedere geloofwaardige plek in de tweestatenoplossing totaal verspeeld heeft. De heer Wilders heeft het over het woord “haat”. Het ontkennen van het Palestijnse volk, wat de PVV heeft gedaan, zou ik racistische haat willen noemen. (…)