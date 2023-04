Israel bombardeert Zuid-Libanon en Gaza, twee vrouwen op Westoever gedood

Israel heeft vrijdagmorgen vroeg bombardementsvluchten uitgevoerd op Zuid-Libanon en op Gaza als een represaille voor eerdere raketaanvallen die duidelijk reacties waren op twee dagen waarop de Israelische politie huishield in de al-Aqsa moskee. Daarbij werden gelovigen met stokken geslagen en beschoten met rubberkogels, traangas en flitsgranaten, 400 van hen werden gearresteerd en zouden nog vastzitten. Een dag later deed de politie het nog een keer over.

Vanuit Libanon werd Israel donderdag bestookt door 34 raketten, waarvan er 25 werden onderschept. Enkele richtten echter lichte schade aan en twee mensen raakten lichtgewond. Later op de dag stuurde Israel zijn vliegtuigen voor tegenbombardementen die vooral waren gericht op infrastructuur die zou behoren aan Hamas. Hezbollah had eerder ontkend iets met de raketten te maken te hebben. Onder meer gebied in de buurt van Rashidiyye, waar een Palestijns vluchtelingenkamp is gevestigd, en het belendende dorp al-Kalila vanwaar geschoten zou zijn, werden getroffen. Ook in Libanon viel een aantal lichtgewonden. Het Libanese leger maakte intussen bekend dat het afvuurinstallaties had ontdekt en bezig was die te ontmantelen.

Ook in Gaza werden diverse gebieden gebombardeerd. Dat lokte op zijn beurt een aantal salvo’s vanuit Gaza uit. In totaal werden 44 raketten op Israel afgeschoten. De luchtalarmen in de de gemeenten die de Gaza-strook omringen gingen af en er werden nieuwe Israelische bombardementen uitgevoerd. Maar later vrijdagmorgen maakte de woordvoerder van het Israelische leger bekend dat de toestand weer normaal was en dat niemand in de schuilkelders hoefde te blijven.

Vrijdagmorgen trad de politie in Jeruzalem opnieuw op tegen de gelovigen bij al-Aqsa. Met geweld werd de menigte die gekomen was voor het vrijdaggebed uiteen gedreven. Het optreden veroorzaakte lichte paniek. Op de Westoever werd intussen bij de illegale nederzetting Hamra een auto met kolonisten beschoten. Twee vrouwen van in de 20 werden gedood en een vrouw van rond de 40 raakte gewond. Donderdag was ook al een soldaat bij een schietpartij in Jeruzalem gewond geraakt, een dag nadat een soldaat was verwond bij schermutselingen in Beit Ummar. De spanningen in Jeruzalem leidden overigens woensdag ook al tot clashes tussen bewoners en de politie in Umm al-Fahm, Haifa en enkele Noord-Israelische plaatsen.

