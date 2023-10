Israel bombardeert Zuid-Gaza: 71 doden

Israel heeft bij bombardementen in Zuid-Gaza maandagnacht tenminste 71 mensen gedood. Dit heeft het ministerie van Gezondheid in Gaza meegedeeld. Velen liggen nog onder het puin. De zwaarste bombardementen vonden plaats in Rafah, Khan Younis en Deir al-Balah. Dat zijn gebieden die Israel had aangewezen als plaatsen waar de vluchtelingen uit het noorden konden worden opgevangen. Verschillende families van Gazanen uit het noorden zijn getroffen. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft gemeld dat er 11.000 gewonden zijn in Gaza en dat 115 aanvallen op medische faciliteiten zijn uitgevoerd. De organisatie waarschuwt dat er gevaar bestaat voor het uitbreken van ziektes. UNWRA maakte bekend dat vooral ziektes wegens het drinken van Gazaans bronwater hen zorgen baart. Volgens UNWRA is er maar een paar uur per dag water beschikbaar in Zuid-Gaza. Slechts 14 procent van de Gazanen profiteert daarvan.

Éen woordvoerder van Hamas heeft bekendgemaakt dat de organisatie 255 gijzelaars heeft. Hij voegde eraan toe dat diegenen met een buitenlandse nationaliteit zullen worden vrijgelaten zodra daar een gelegenheid voor is. Er was tijdens hun gevangenneming niet genoeg tijd om hun nationaliteit vast te stellen, aldus de woordvoerder.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft Israel maandagavond gewaarschuwd dat als het doorgaat met waar het mee bezig is in Gaza, in de komende uren een aanval van één van de door Iran gesteunde groepen zou kunnen volgen. Eén van deze groepen is Hezbollah, dat tot nu toe wat schoten met Israels noorden heeft gewisseld. Het was de krachtigste waarschuwing tot nu toe. Een door Rusland ingediende resolutie in de VN-Veiligheidsraad waarin om een staakt-het-vuren in Gaza om humanitaire redenen werd gevraagd, werd weggestemd. Frankrijk, Japan, Groot-Brittannië en de VS stemden tegen. Nu is het wachten op een resolutie van Brazilië waarover later dinsdag wordt gestemd. De Amerikaanse president Biden bezoekt woensdag Israel, Jordanië en Egypte.

Op de Westoever werden maandag 115 mensen opgepakt. Daaronder waren 35 werkers uit Gaza die door Israel het land waren uitgegooid en in Hebron terecht waren gekomen. De rest, 80 mensen, werden verdeeld over de Westoever opgepakt. Er zijn nu 680 arrestaties verricht sinds het begin van de operatie van Hamas, Al-Aqsa Stortvloed. Verder werden in Jenin Anas Manasra (19), in Nablus Samir Sabra en in Hebron Mohammed Milhem (17) door de bezettingstroepen gedood. Sinds 7 oktober zijn er nu 60 doden op de Westoever te betreuren.

