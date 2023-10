Israel bombardeert vertrekkenden: 70 doden, anderen weigeren te gaan, op Westoever 54 doden

Ettelijke duizenden Gazanen hebben gehoor gegeven aan Israels oproep om Noord-Gaza te verlaten en zich naar het zuiden te begeven, maar in Gaza-stad roepen de moskeeën op te blijven, “Blijf in je huis en blijf op je land.” Meerdere mensen zeiden dat het beter was te sterven dan te vertrekken. VN-woordvoerder Stefan Dujarric zei dat het onmogelijk was om de Israelische order op te volgen omdat die tot catastrofale consequenties zou leiden. Hij werd teruggefloten door Israel dat opmerkte dat de VN Hamas moest veroordelen en dat Israel het recht had zichzelf te verdedigen.

Volgens een mededeling van het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn vrijdag 70 mensen omgekomen toen Israelische vliegtuigen een konvooi burgers bombardeerde die met een vrachtauto en verschillende andere voertuigen op weg waren naar het zuiden. Er waren ook 200 gewonden. Volgens ooggetuigen werden zeker vier bommen op de reizigers gegooid. Een video toonde op X (voorheen Twitter), een ambulancebestuurder die het waarnam en het niet kon aanzien. Hij zakte in elkaar. Israel maakte daarop zaterdagmorgen bekend dat er van 10 tot 14 uur niet zou worden gebombardeerd zodat er veilig gereisd kon worden. Het stuurde intussen een eerste contingent militairen met tanks de Gaza-strook in op zoek naar gijzelaars. Zij zouden onder meer de lichamen van een aantal gijzelaars hebben gevonden.

Het totale aantal mensen dat in 24 uur bombarderen werd gedood is, inclusief de eerder genoemde 70, meer dan 320 mensen. Het laatste dodental van het miniserie van Gezondheid staat nu op 2.215. Een derde van de slachtoffers zijn kinderen, namelijk 724. Er zijn 8.714 gewonden.

Een drietal Palestijnse mensenrechtenorganisaties heeft een oproep aan de VN gedaan om tussenbeide te komen om de disproportionele aanvallen op journalisten te onderzoeken. Al-Haq, al-Mezan en het Palestijnse Centrum voor de Mensenrechten (PCHR) publiceerden de namen van zeven journalisten die sinds zaterdag zijn gedood, terwijl er één journalist wordt vermist en een andere is opgepakt. Intussen kwam ook Reuters-jounalist Issam Abdallah om aan het front met Zuid-Libanon. Een collectief van verscheidene mensenrechtenorganisaties riep intussen sociale media op om op te treden tegen de-humanisering van Palestijnen. Onder meer waren op X (voorheen Twitter) 19.000 tweets gevonden die opriepen tot geweld jegens Palestijnen.

Ondertussen vallen er ook voortdurend slachtoffers op de Westoever. In Tulkarem viel een vierde slachtoffer, Abdul-Rahman Asmar (15 jaar) nadat daar vrijdag al drie anderen werden gedood. In Issawiya werd een onbekende chauffeur van een auto gedood nadat daar vrijdag al twee jongens van 15 en 16 waren doodgeschoten, In Beit Liqya werd Hussein Mussa gedood en in Jericho Mohammed Shehadeh van 27. Het is ondoenlijk om alle gevallen apart te vermelden. Vrijdag was door Hamas opgeroepen te demonstreren. Er werden die dag 16 mensen doodgeschoten, In totaal staat het aantal op de Westoever gedode Palestijnen volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid nu op 54. Er zijn 1.100 gewonden. Verder was er ook een bericht dat Israel 600 man aan Gazaanse werkers in Israel heeft opgepakt en over de grens met de Westoever heeft gezet. Sommigen konden naar familieleden, maar de meesten konden nergens naar toe.

– Uitgelichte afbeelding: Door Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138775579