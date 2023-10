Israel arresteert en masse op de Westoever, en bombardeert intussen naar hartelust verder

Israel heeft zondagavond en maandagochtend zijn beleid om de Westoever eronder te houden aangescherpt. Volgens de Palestijnse Vereniging van Gevangenen zijn tenminste 70 mensen uit verschillende plaatsen verspreid over de Westoever gearresteerd. Er zouden vooral veel arrestaties zin verricht in Hebron en Oost-Jeruzalem. Daarbij ging het niet uitsluitend om mensen met banden met Hamas of de Islamitische Jihad. Het totaal aantal gearresteerden is sinds zaterdag opgelopen tot zeker 540 volgens de Vereniging van Gevangenen. Veel gevangenen werden bij hun arrestatie beschimpt en vernederd. Er werden ook vrouwen en minderjarigen opgepakt.

In Gaza, dat intussen voornamelijk in een soort woestijn van steenklompen en betongruis is veranderd, is het wachten op de beloofde invasie met tanks en een infanterie-macht van enkele honderdduizenden. Maar intussen ging het bombarderen in de nacht onveranderd door. Het aantal slachtoffers staat sinds vanmorgen op 2,950 van wie een derde deel, namelijk 1.030, kind is en 440 vrouwen. Er zijn 1.125 gewonden. Maar daarbij moet worden aangetekend dat het dodental vermoedelijk meer dan 4,000 bedraagt. De civiele verdediging van Gaza maakte namelijk bekend dat er waarschijnlijk een duizendtal mensen onder het puin ligt van ingestorte huizen. Er zijn zoveel doden dat ze intussen worden begraven in massagraven. Ook dreigt er langzamerhand een gebrek aan lijkzakken.

Een miljoen mensen, ruwweg de helft van de bevolking van Gaza is intussen ontheemd of dakloos, ruim 400.000 mensen hebben hun toevlucht gezocht in schoolgebouwen van UNWRA heeft de organisatie meegedeeld. En passant werd meegedeeld dat er 14 van hun collega’s zijn gedood. Honderdduizenden van deze mensen zijn afkomstig uit het noorden en naar het zuiden gevlucht maar het is onduidelijk hoeveel precies. Intussen wordt er in Khan Younes (in het zuiden) naar hartelust gebombardeerd. De levering van drinkwater in het zuiden werd zondag, op aandringen van de VS, door Israel hersteld. Palestijnen merkten echter op dat het voornamelijk om een publiciteitsstunt gaat. Zonder elektriciteit kan het water namelijk niet worden rondgepompt. Verder is ook het buizenstelsel door de bombardementen grotendeels vernield. Ziekenhuizen meldden dat ze nu nog slechts voor enkele uren brandstof hebben voor hun generators. De meeste bakkers sloten hun deuren: gebrek aan meel en geen brandstof meer voor de ovens.

Woordvoerder Hagari van het Israelische leger deelde mee dat het aantal gijzelaars dat Hamas in handen heeft niet 155 is zoals eerst gezegd, maar 199. Hij voegde er aan toe dat Israel alles in het werk stelt om er achter te komen waar ze worden vastgehouden. Er zal geen aanval komen die ”onze mensen in gevaar zal brengen”, voegde hij er aan toe. Eén van de mensen die was gegijzeld in een kibbutz maar de bevrijding overleefde heeft op de Israelische radio gezegd dat een aantal gijzelaars zonder twijfel door Israelisch kruisvuur is gedood. De opname van Yasmin Porat werd later van de website van het station verwijderd.

Israel is intussen begonnen met de ontruiming van 28 dorpen in het noorden bij de grens met Libanon uit vrees voor de dreiging van Hezbollah. De Amerikaanse president Biden heeft zondag in een interview gezegd dat het ”een slecht idee” zou zijn als Israel de Gazastrook zou innemen.