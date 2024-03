ISIS zegt wraak te zullen nemen voor het martelen van verdachten aanslag in Moskou

ISIS zegt ‘binnenkort’ wraak te zullen nemen op Poetin na de marteling van verdachten van de aanslag in Moskou. De vier mannen verschenen zondag voor een rechtbank in Moskou en vertoonden tekenen van zware mishandeling. Eén van hen leek zelfs nauwelijks bij bewustzijn tijdens de hoorzitting.

Volgens de Russische autoriteiten hebben twee van de daders inmiddels een bekentenis afgelegd. Hoewel over hun schuld geen twijfel bestaat, is het natuurlijk maar zeer de vraag hoe vrijwillig die bekentenissen zijn. Op sociale media circuleren beelden van verdachten bij wie een oor wordt afgesneden en iemand die met stroomstoten op de testikels wordt bewerkt. Zo gaat dat in Poetinië: je slaat waarschuwingen in de wind en reageert veel te laks op een aanslag, maar qua foltering hoeft niemand je iets te leren.

Uitgelichte afbeelding: By Mosreg.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=146711126