Is Trump Poetins agent?

Goedroen en ik wandelden in de barokke tuinen van het majestueuze paleis ’t Loo en in mijn geestesoor hoorde ik onderdanen uit het verleden jubelen, ‘Leve de Koningin!’ Amper had ik gezegd dat die kreet nu uit de tijd is, of het schoot me te binnen dat Trump, onder zijn decreet dat er van nu af nog maar twee geslachten zouden bestaan, geschreven heeft: “Long live the king!’. En klappen maar: zijn aanhangers op de conferentie van de CPAC, de jaarlijkse bijeenkomst van de extreemrechtsen, bij het horen van deze monarchistische toejuiching. Trump verdient ook een derde termijn. ‘Zó’n unieke man!’ Trump zwiept het Westen terug naar een duister verleden, de tijd van ‘L’état c’est moi’. Trump draait het Westen naar het Oosten, waar Vladimir Poetin het even vanzelfsprekend beschouwt dat HIJ de staat is. Vladimir de Grote en zijn kliek mikken er al lang op dat hij tot Tsaar moet worden gekroond. Van Poetin zijn wij langzamerhand deze grootheidswaan gewend, het past in de autocratische traditie van zijn land. Maar Trump! Hoe kan het toch zijn dat hij, in het bolwerk van de democratie zo het voorbeeld van de Russische dictator volgt? Hoe kan het zijn dat wanneer Poetin zich tot Tsaar laat kronen en dat het niet langer ondenkbaar is dat Trump, na een verdere zegetocht, zich tot kóning laat kronen? Idioot. Maar niet meer onmogelijk. Waar háált Trump het vandaan, om in het land van de democratie op dezelfde troon te willen zitten als de dictator in het Kremlin?

TRUMP PROJECT VAN KGB De vraag is onwaarschijnlijk realistisch. Vandaar dat er boeken zijn die er een even absurd aandoend antwoord op geven. Een ervan is geschreven door de serieuze bestseller-journalist Craig Unger: “The house Trump, the house Putin’. Hij heeft meerdere bronnen, de voornaamste zijn twee voormalige KGB-officieren die inmiddels al jaren in de VS wonen, Sjvets en Moesajjev. De eerste, Joeri Sjvets, beweert dat Trump in het begin van de jaren tachtig 200 tv-toestellen kocht voor zijn hotels van een zekere Kislin, in de 5th Avenue te New York. Deze Kislin zou een Sovjet-mol zijn die hem bij de KGB tipte als een talentvolle ondernemer met karakterzwakten als narcisme en onstuitbare ijdelheid, zodat hij een prooi en pion voor de KGB zou kunnen worden. Trump was bovendien getrouwd met de Tsjechische Ivana Zelnickova, wier vader verbonden was aan de StB, de Tsjechoslowaakse geheime dienst, filiaal van de KGB. Vervolgens reisden Donald en Ivana eind jaren tachtig naar de Sovjet-Unie en vielen daar in de armen van Russische bankiers en oligarchen. Feit schijnt te zijn dat Trump door hen uit de brand geholpen is door flinke zwartgeld-injecties toen zijn casino imperium op het randje van omvallen stond. Dat is in een notendop het verhaal en de clou is dat, volgens Unger en Svjets, bij de KGB het fantastische plan opgekomen is om de Amerikaanse zakenman onder de arm te nemen en hem klaar te stomen om met Russische hulp tot het allerhoogste te laten uitgroeien. Tot president van de Verenigde Staten van Amerika. En ziedaar, dit grandioze plan is na veertig jaar gelukt. En zó is het, concludeert Unger, te verklaren dat de zwaar gechanteerde Trump op alle belangrijke momenten precies doet wat Poetin van hem eist.

VERKLARING VOOR DE ONVERKLAARBARE TRUMP En het is waar, weet ik, eind jaren tachtig heeft Trump een advertentie geplaatst waarin hij duidelijk maakte dat Amerika te veel betaalt voor de verdediging van Japan en Europa. Al toen is hij begonnen met zijn verdachte pogingen om de NAVO uit elkaar te spelen. Wanneer de MH17 neergeschoten wordt door de Russen neemt Trump Poetin in bescherming met de opmerking dat de oorzaak van ‘het ongeluk’ wel nooit bekend zou worden. Als hij in 2017 als president met Poetin in Helsinki een top heeft geeft hij hem op alle punten gelijk Uit Syriě trekt Trump zijn troepen terug om Rusland ongemoeid Aleppo te laten bombarderen. Aan de vooravond van Poetins grote invasie van Oekraïne meent Trump te moeten constateren dat Poetin ‘een genie’ is. Nu. In het kritieke jaar 2025, komt hij zonder blikken of blozen tegemoet aan alle Russische eisen over Oekraïne. De Russen moeten het veroverde grondgebied hebben, Oekraïne niet in de NAVO en Zelenski weg. Om het de Russische aspirant-Tsaar extra naar de zin te maken kondigt hij aan Amerikaanse troepen uit Europa weg te halen en dreigt hij het arme Oekraïne satelliet Starlink niet langer in gebruik te geven, wat een dodelijk klap voor het leger zou betekenen. Hè, eindelijk weten we het antwoord, denk je als lezer van Ungers boek. Ook ik raakte al lezende in de ban van Ungers story, Het is verleidelijk dat het zo eenvoudig is als de schrijver – doorkruid met sappige verhalen over seks en drugs – het opdist. De lezer voelt zich verlost van de kwellende raadsels om het ogenschijnlijk absurde gedrag van Trump te kunnen begrijpen: Trump is gewoon een gechanteerde Russische agent die op afstand bestuurd wordt. Koekoek!

TWIJFELS Maar waarom, vroeg ik mij toch af, is de inhoud van dit boek, dat in 2018 verschenen is, dan niet met een knal doorgedrongen tot het Amerikaanse publiek? Waarom is er geen vervolg gekomen, met geen hardere bewijsvoering dan dat Trump door de KGB ‘Krasnov’ genoemd zou zijn, zodat Trump ontmaskerd kon worden en uitgeschakeld? Daarop stuurde Fb-vriendin Marleen me een recensie van het boek uit 2021 in The Guardian dat het boek ontkracht. TV-verkoper Kislin, het beginpunt van de KGB-draad, ontkent ooit iets met de Russische geheime dienst te maken hebben gehad. Sjvets en de andere voormalige KGB-officier Moesajev hebben geen zwart-op-wit bewijzen voor hun stelling dat de KGB Trump lang geleden als favoriete presidentskandidaat hadden uitverkoren en met succes omhoog gewerkt hadden. De recensent, Charles Kaiser, vindt Ungers boek een rommelig sensatieverhaal. Daarna is er bij mijn weten nauwelijks zwaarwegende ondersteuning voor Ungers theorie gekomen. Wel lijkt het me duidelijk dat de KGB een prachtvent vond en ook dat de FSB- opvolgers hem zowel in zijn eerste als tweede gooi naar het presidentschap .geholpen hebben. Ik heb ook de indruk dat Russisch zwart geld van oligarchen in Trumps handen is gespeeld. En zeker ook dat de Russen hem met een desinfo-campagne geholpen hebben. Maar hij is geen veertig jaar lang door Rusland gepushte en gechanteerde pion, zò simpel is het niet. Net zo min als wanneer Cleopatra’s neus scheef was geweest Marcus Antonius niet op haar gevallen was en DUS het Romeinse Rijk niet uiteengevallen was.

POETINS BEWONDERENDE ASSISTENT Mijn verklaring voor Trumps vazallengedrag is anders. Het lijkt absurd dat de president van het allermachtigste land ter wereld zich opstelt als een vazal van een moordlustige dictator van een tweederangsland, maar niet als je bedenkt dat Trump in alle ideologische hoeken en gaten met Poetin overeenstemt. Allebei haten zij afwijkende seksuele geaardheid, allebei liefhebbers van opgeblazen nationalisme en militair krachtsvertoon, uitgesproken racisten, allebei vijanden van de democratie en de bestaande wereldorde met z’n respect voor landsgrenzen. Daarbij opportunistische supporters van leeg christelijk vertoon. En het ergst van alles, beide mannen koesteren een zieke behoefte om de Caesars te zijn van een wereldrijk. Evenbeelden zoals Hitler en Stalin. Poetin en Trump zijn eenvoudig twee maniakken op dezelfde lijn. Donald kijkt bewonderend, ja jaloers op naar Vladimir omdat die al langer op de gedroomde troon pronkt. Donald is het achtergebleven neefje van oom Vlad. Daarom functioneert Trump, ook als hij niet gechanteerd wordt en niet in Russische dienst staat, feitelijk wel degelijk als Poetins vrijwillige assistent in de wereldpolitiek.

Hoelang kan het nog duren voordat Trump tegen de lamp loopt?

Wordt vervolgd!

– Uitgelichte afbeelding: This file is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Attribution: Kremlin.ru