Is het tijd om de wet te overtreden?

Chris Packham, presentator van natuurprogramma’s op de BBC (Springwatch als bekendste), zoekend naar het antwoord op de vraag of het tijd is de wet te overtreden als het over het klimaat en de verwoesting van de natuur gaat. Woensdagavond 20 september uitgezonden op Channel 4. Met onder anderen Andreas Malm, Roger Hallam en Greta Thunberg.

– Uitgelichte afbeelding: By Garry Knight from London, England – People's Walk for Wildlife 2018 – 04, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76235680