Is Ayaan gek geworden?

Ik vraag dat omdat de Telegraaf van vandaag haar citeert op zijn voorpagina als opening: “Is het westen gek geworden?” Het gaat haar dan om Jodenhaat – jazeker, Jodenhaat en niet afkeer van Israëlische plegers van Palecide. ‘Jodenhaat woekert in het westen’ staat erbij. De grote Telegraafster Wierd Duk heeft haar geïnterviewd. Ayaan sprak ook al op de verjaardag van het CIDI, zondag 18 mei j.l. Wat was er toen ook al weer? O ja: de Rode-Lijndemo met 100.000 mensen, maar die negeerde ze want daar kwam ze niet voor.

Ze gaat tekeer tegen de ‘islamisten’ die in veel te grote aantallen in Europa huizen, en in Arabische landen vervolgd worden, zoals de Moslimbroeders. Die heeft volgens haar hoofdkwartieren in diverse Europese steden. Ik hoor daar alleen niets over – nu volg ik dat ook niet echt.Maar in zowel Frankrijk, het VK en Duitsland zijn er tientallen moskeeën indirect mee verbonden (zie bijv. MB buiten Egypte )

Ze noemt Trump een ‘unieke president’ omdat hij als zakenman denkt en niet als politicus. Dat hij recht na recht en wet na wet schendt: geen letter.

Volgens haar stellen de soennitische landen zoals Saoedi-Arabië zich nu open voor het Westen en willen kenniseconomieën worden. Zij en interviewer Wierd verzwijgen even de moord op de kritische Saoedische journalist Jamal Kashoggi in 2018. ‘Inmiddels hebben we te maken met een gevaarlijk links-islamistische monsterverbond’ zegt ze. Ze is kennelijk niet op de hoogte dat bijv. de islamistische partij Denk nogal geïsoleerd van GL-PvdA, D66 en de SP staat, en van de christenen.

Ook massamoordenaar Netanyahu komt aan bod – maar geen woord van kritiek op hem. Niet dat hij een uiterst corrupte oplichter en bedrieger is, niet dat hij haat zaait en oorlog tegen burgers aanwakkert, niet dat hij liegt en bedriegt en alleen maar premier blijft omdat hij anders de bak in draait. Ayaan is in 2023 christen geworden, maar ze zegt:

‘…dat zou een ernstige onderschatting zijn [door Trump en het westen, AG] van het ideologische fanatisme van de tegenstander, die niet uit is op consensus, zoals wij in het Westen, Je sluit geen consensus met islamisten, je vernietigt ze net als het nazisme moest worden vernietigd’.

Maar Ayaan, lieverd: je bent sinds 2023 toch christen? Dan vernietig je toch niemand? Dan kan je toch evenmin oproepen tot vernietiging – want dat doen de islamisten juist wél.

En het nazisme: dat zou mooi geweest zijn, als dat vernietigd was. Maar dat is nooit gebeurd: de nazilegers zijn verslagen, wat ongeveer 5 miljoen Duitse doden opleverde. Maar Volkswagen kon gewoon weer door, net als Mercedes, Dr Oetker en Allianz – de maatschappij die Auschwitz verzekerde. De doorsnee nazi, van de Wehrmacht of SS, kon weer als buschauffeur, boekhouder, ondernemer, arts, arbeider, boer, hoofd der school of gemeenteambtenaar verder. Niks aan de hand!

Is het stellen dat je islamisten – zoals de Moslimbroederschap – moet ‘vernietigen’ overigens geen haatzaaien of aanzet daartoe? van zowel jou, Wierd als de Telegraaf?

Jouw interview staat pal naast een vrij redelijk artikel over de hongersnood in Gaza – met wel een vermelding dat Netanyahu Hamas verwijt ook nu weer hulpgoederen zoals voedsel te stelen – en geen letter dat N een aartsleugenaar en bedrieger is. Ook geen letter dat het voedsel alleen in het zuiden verstrekt zal worden – zodat Palestijnen uit het midden en noorden wel daarheen moeten, terwijl het leger al heeft aangekondigd het noorden en midden te willen vernietigen.

Jaja, je vindt de AfD helemaal niet afstotend. Ik ben bang dat zij jouw medelanders en andere zwarte mensen wél afstotend vinden. En beetje jammer dat jij – je bent toch echt slim genoeg, dus dat is jouw keuze – de afkeer van de Israëlische Palecide in Nederland, niet wilt erkennen. je was hier Nota Bene op RodeLijndag! Koop anders een nieuwe bril – ik betaal ‘m wel!

Ayaans bio

Voor wie het net meer weet: Ayaan Hirsi Ali (1969) is/was een Somalische vluchtelinge. Ze was aanvankelijk moslima, vlei daarvan af en werd christen. Haar vader was academicus en studeerde in Gr-B en de VS en was tegenstander van het regime. Ze werd in Somalië besneden en uitgehuwelijkt. Ayaan vluchtte in 1992 vanwege de burgeroorlog en hongersnood naar Nederland.

Ze kreeg een verbijfsvergunning ondanks dat zij haar geboortejaar en naam veranderde en verzweeg dat ze 11 jaar in Kenia had gewoond en vanuit Duitsland naar Nederland was gereisd. In 1996 werd ze Nederlandse. Het lukte haar politicologie in Leiden te studeren en ze werd lid van de PvdA maar stapte in 2002 naar de VVD en werd in 2003 Kamerlid. Frits Bolkestein was haar mentor.

Ze kreeg steeds meer bedreigingen en twee processen van beledigde moslims na haar kritiek op Mohammed, die zij als een ‘pedofiel’ aanduidde omdat hij met een meisje van 9 trouwde.

Ze schreef voor Theo van Gogh het scenario voor de islamkritische film ‘Submission’, waarna hij op 4 november 2004 werd vermoord. De moordenaar liet op zijn lijk een briefje met bedreiging aan Ayaan achter. Ze ging op een ‘geheime, beveiligde locatie’ wonen.

Minister Verdonk (VVD) wilde haar haar Nederlanderschap afnemen omdat duidelijk was geworden dat Ayaan had gelogen over haar naam en herkomst. Na een debat in de TK toonde zij zich echter soepel en Ayaan bleef Nederlandse. Maar door de ophef stapte D66 uit de regering-Balkenende II, die een dag na het TK-debat viel.

Ayaan vertrok naar de VS waar zij een baan had en kreeg ook een permanente verblijfsvergunning oftewel Green Card. Ze kreeg steun van islamcriticus en schrijver Salman Rushdie, en eerder van o.m. schrijver Leon de Winter. Ze is nu Amerikaanse. Laat Trump het maar niet horen…

Ze maakte carrière in de VS en ontving zeker tien prijzen. In december 2004 verkoos de redactie van het weekblad Elsevier haar nog tot Nederlander van het Jaar. In 2005 kreeg ze de Harriët Freezerring voor haar inzet bij de emancipatie van moslimvrouwen. Volgens het weekblad Time van 18 april 2005 behoorde zij tot de 100 invloedrijkste personen ter wereld.

– Uitgelichte afbeelding: By Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47476351