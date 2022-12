Iran zegt de moraalpolitie op te heffen

De Iraanse procureur-generaal, Mohammad Jafar Montazeri, heeft de afschaffing van de moraalpolitie aangekondigd. Dat meldt het Iraanse persbureau ISNA.

De moraalpolitie werd ooit in het leven geroepen door de toenmalige president Mahmoud Ahmadinejad, officieel om “bescheidenheid en kuisheid te bevorderen” (uiteraard alleen die van vrouwen).

Afschaffing van de moraalpolitie zou een enorme overwinning voor de oppositie zijn. Het is natuurlijk even de vraag hoe betrouwbaar het nieuws is. Volgens sommige waarnemers moeten de uitlatingen van de procureur-generaal vooral gezien worden als een poging van Justitie en OM afstand te nemen van het gehate instituut.

Iran’s attorney general has made some ambiguous statements that could possibly be construed as an end to the morality police, but may also suggest that judiciary wants to disassociate itself from the institution. Statements cited in press do not equal a change in policy.

