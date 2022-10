Iran: vier doden bij brand in Evingevangenis

Volgens Iraanse staatsmedia zijn bij de brand in de Evingevangenis in Iran tenminste 4 gevangenen om het leven gekomen. 61 gevangenen zouden gewond zijn geraakt.

Volgens het persbureau IRNA zijn de gevangenen overleden als gevolg van het inademen van rook. Op de Iraanse staatstelevisie waren vandaag beelden te zien van nasleep van de brand in de gevangenis, o.a. geblakerde muren en plafonds. De rust zou inmiddels zijn weergekeerd.

In de Evingevangenis zitten veel politieke gevangenen. De gevangenis werd in 1972 in gebruik genomen door sjah Mohammad Reza Pahlavi. De sjah – die al evenmin een heilige was – sloot zijn critici bij voorkeur op in de Evingevangenis. De ayatollahs besloten na de val van de sjah zijn voorbeeld te volgen. Volgens INRA is er geen verband tussen de brand en de ‘onrust’ in het land. FWIW, want bij INRA is men bepaald niet in de eerste leugen gestikt.

Op straat is de rust bepaald nog niet weergekeerd: inmiddels gaat de opstand tegen het reactionaire bewind van de mollahs de vijfde week in. Het is een hartverwarmend schouwspel, maar of de opstand zal leiden tot de val van het regime is maar zeer de vraag. Een georganiseerde oppositiebeweging die in staat is de macht over te nemen is nergens te bekennen en leger en politie lijken het regime vooralsnog te steunen.

Een positieve (hoopvolle) analyse van de gebeurtenissen in Iran vind je bij Democracy Now (video).

Bron: Al Jazeera

Uitgelichte afbeelding: Evin prison – By Ehsan Iran – روزی روزگاری اوین – عکسها از وبلاگ خرداد 88 from Flickr, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124252209