Iran: meer dan 100 arrestaties in verband met vergiftiging schoolmeisjes

Iran’s ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt dat het meer dan 100 mensen heeft geïdentificeerd en opgepakt in verband met de golf van recente verhalen van vergiftiging van schoolmeisjes. De arrestanten zijn afkomstig uit 11 provincies, namelijk Teheran, Qom, Zanjan, Khuzestan, Hamadan, Fars, Gilan, Oost- en West-Azerbeidjan, Kurdestan en Khorasan Razavi.

Voorlopig onderzoek wijst erop dat het gaat om mensen die erop uit waren om de lessen in de klassen te onderbreken door onschuldige maar erg vies ruikende substanties te gebruiken met de bedoeling een speciale psychologische sfeer te creëren. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar het is duidelijk dat sommigen erop uit waren een sfeer van angst op te roepen en afkeer van de Islamitische Republiek. Het onderzoek richt zich nu op de vraag of zij mogelijk banden hadden met criminele organisaties zoals bijvoorbeeld de Mujaheddin e-Khalq.

De afgelopen weken waren er voortdurend verhalen over groepen meisjes die onwel werden in de klas en de onderbreking van tal van lessen op verschillende plaatsen in het land. Veel meisjes kwamen ook terecht in ziekenhuizen. Het duurde geruime tijd voordat de autoriteiten met bekendmakingen of maatregelen kwamen. Ook nu is het niet meteen duidelijk of het verschijnsel uit de wereld is. Maar in ieder geval maakte het Ministerie van Onderwijs bekend dat de lessen gewoon doorgang vinden. Ouders wordt aangeraden met de plaatselijke autoriteiten op onderwijsgebied samen te werken. Verder staan diverse noodcentra in te land klaar om leerlingen en ouders met raad en daad bij te staan.

