Iran en Saudi-Arabië gaan weer betrekkingen aan

Iran en Saudi-Arabié hebben besloten weer betrekkingen aan te gaan knopen. De twee landen kwamen overeen dat ze binnen twee maanden hun ambassades zullen heropenen. Dit was het resultaat van een ontmoeting in Beijing van Ali Shamkhani, de secretaris van de Hoge NationaleVeiligheidsraad van Iran, met de Saudische Nationale Veiligheidsadviseur Musaad bin Mohammed al-Aiban. Bij de ontmoeting werd bemiddeld door de Chinese topdiplomaat Wang Yi.

Na het uitvoeren van deze beslissing zullen de twee ministers van buitenlandse Zaken bijeenkomen om de uitwisseling van ambassadeurs voor te bereiden, zo meldde de Iraanse televisie. Wang Yi voegde daar op de Iraanse tv zijn ”hartelijke gelukwensen” aan toe. Saudi-Arabië bevestigde de overeenkomst door de gezamenlijke verklaring van Iran en Saudi- Arabië te publiceren. Beide landen zeiden daarin elkaars soevereiniteit te zullen respecteren en zich niet te zullen mengen in de interne aangelegenheden van het andere land. In het door het Saudische pesrbureau openbaar gemaakte communiqué zeiden de beide landen overigens ook dat zij een veiligheidspact uit 2001 weer zullen laten herleven.

Het Iraanse persbureau Irna haalde Shamkkani aan die zei dat het wegwerken van misverstanden en de op de toekomst gerichte standpunten in de relaties zonder twijfel zullen bijdragen aan de verbetering van de regionale veiligheid en stabiliteit. Ook zal de samenwerking toenemen tussen de Golfstaten en de wereld van de Islam om het hoofd te bieden aan de huidige uitdagingen, aldus Shamkhani.

Riadh brak zijn relaties met Teheran af in 2016 nadat demonstranten diplomatieke posten in Iran binnendrongen. Dat gebeurde enkele dagen nadat Saudi-Arabië een fors aantal shi’íeten uit de regio Qatif had geëxecuteerd, onder wie de belangrijke shi’itische geestelijke sheikh Ninr al-Nimr. De tegenstellingen tussen Iran, waar de shi’ieten de meerderheid uitmaken en Saudi-Arabië, waar integendeel de sunnitische meerderheid het vaak aan de stok heeft met de shi’itische minderheid, leidden in het verleden vaker tot spanningen tussen de twee landen.

Ook verschenen op Abu’s site.

Uitgelichte afbeelding: By Tasnim News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48247957 (Shamkhani rechts)