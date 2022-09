Iran: Een opstand die al 35 mensen het leven heeft gekost

Niet de opstand natuurlijk, maar de manier waarop het regime antwoordt op de protesten naar aanleiding van de moord door de “zedelijkheidspolitie” op de 22-jarige Mahsa Amini (zie foto boven).

De opstandigheid waart al een tijd rond in Iran, het is altijd maar de vraag waar het breekpunt ligt. En is er een pre-revolutionaire infrastructuur? Het is niet gezegd dat die er niet is.

Al jaren inmiddels houden vrouwen de Witte Woensdag aan tegen de verplichte chador (tent, betekent dat).

Hier een beeld van Witte Woensdag van de afgelopen week.

Women of #Iran tell their story of bravery, defying oppression and fighting for a most basic right. It’s simple yet powerful: pic.twitter.com/qfOxMcaebZ — Joyce Karam (@Joyce_Karam) September 23, 2022

De dagelijkse demonstraties worden beantwoord met gericht schieten. Daarbij zijn zoals gezegd 35 mensen om het leven gekomen.