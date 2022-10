Iran: Doden bij brand in Evin-gevangenis tegen de achtergrond van voortdurend protest

De gevangenisbrand trok veel belangstelling in verband met de opstand van (vooral) vrouwen die uitbrak op 22 september, nadat de 22-jarige Koerdische Jina (Mahsa) Amini uit de West-Iraanse, Koerdische stad Saqez was overleden, drie dagen nadat ze was opgepakt omdat ze haar hejab (hoofddoek) niet op de juiste, kuise wijze had gedragen. De politie zei dat ze aan een hartzwakte was gestorven, maar algemeen werd aangenomen dat ze op haar hoofd was geslagen. De protesten begonnen met vrouwen die hun haar afknipten en hun hooddoek verbrandden, maar breidde zich spoedig landelijk uit en leidde tot sluiting van winkels en zakenpanden. Een video van de in Noorwegen gevestigde Iran Human Rights uit de tweede stad van Iran, Mashhad, toonde zondag demonstraties waar grote menigten leuzen tegen de ayatollahs en imams riepen en auto’sIn Ardabil werd zaterdag geprotesteerd tegen de dood van de 16-jarige Asra Panahi van de Azari-minderheid. Er waren video’s die lieten zien dat de politie zich onder een regen van stenen moest terugtrekken.