Iraans parlement dringt aan op doodstraf voor protesterenden

Het Iraanse parlement, de Islamitische Consultatieve Assemblee, heeft [vorige week] dinsdag met grote meerderheid van stemmen een verklaring aangenomen waarin de staat en de juridische autoriteiten gevraagd wordt de doodstraf toe te passen op mensen die protesteren. Ook zouden de straffen sneller moeten worden opgelegd. De verklaring werd aangenomen met 227 van de 290 stemmen.

Op het eerste gezicht lijkt het of de doodstraf zou moeten gelden voor al degenen die protesteren. Het Amerikaanse blad Nelwsweek interpreteerde het ook zo. Maar lezing van de verklaring doet twijfels rijzen. Een deel van de verklaring luidt namelijk: “We, the representatives of this nation, ask all state officials, including the Judiciary, to treat moharebin (those waging war against god) who have used firearms and cold weapons like ISIS to attack people’s life and property in a way that will serve as a lesson as soon as possible and carry out the divine decree against moharebin no matter what uniform they wear or which sector they are from, and issue their qisas sentences (retribution-in-kind for murder) to prove to all that the life, property, security and honour of our dear people is a red line for this government and it will show no leniency to anybody in this regard.”

Het gaat blijkbaar om ”moharebin”. mensen die vuurwapens of ander wapentuig hebben gebruikt. Uit de tekst van het persbericht van Iran Human Rights waar we dit aan ontlenen kunnen we opmaken dat er nu zo’n acht zaken tegen moharibin (mensen die strijd voeren tegen God) op behandeling wachten. Dat zijn er een stuk minder dan de naar schatting duizenden die bij het recente verzet tegen het regime zijn opgepakt wegens vreedzame protesten. Toch klinkt het umheimisch, zeker in combinatie met de oproep van het hoofd van het justitiële apparaat, Gholamhossein Mohseni-Ejei. aan de rechters om de straffen sneller ten uitvoer te brengen. Volgens Iran Human Rights zijner in 2022 al 470 doodvonnissen uitgevoerd.

Noot redactie Krapuul: het bericht dat Iran 14.000 gearresteerde betogers de doodstraf op zou willen leggen, ging afgelopen weekend viraal, maar klopt dus niet. Newsweek – dat er als eerste mee kwam – heeft het bericht gecorrigeerd. Instagram heeft het bericht inmiddels voorzien van het label “False Information”. Op Twitter heerst chaos nu Musk bijna iedereen ontslagen heeft, dus daar wordt het ‘nieuws’ nog steeds vrolijk gedeeld. Doe daar niet aan mee, want je helpt er alleen de mollahs en hun ‘anti-imperialistische’ bondgenoten in het Westen mee.

