Iowa schaft bescherming tegen discriminatie voor transpersonen af

Temidden van al het (begrijpelijke) geweld rond Oekraïne blijft het wat onder de radar, maar het offensief van ultrareactionair/fascistisch rechts tegen de gay community gaat onverminderd door. In de door de Republikeinen beheerste staat Iowa wordt de rechtsbescherming voor transmensen per 1 juli formeel opgeheven.

Een aanval op transmensen kan op veel bijval rekenen en heeft als bijkomend voordeel dat het de aandacht mooi afleidt van de ontmanteling van de sociale zekerheid. Algemeen wordt verwacht dat andere door Republikeinen beheerste staten het voorbeeld van Iowa zullen volgen, voorop vermoedelijk Texas:

Ondertussen werd woensdag in het Huis van Afgevaardigden van Texas een wetsvoorstel ingediend dat het toedienen van hormoonblokkers, geslachtsveranderende chirurgie en soortgelijke maatregelen in de staat volledig zou verbieden. Hiermee zou het verbod op dergelijke maatregelen voor minderjarigen, dat sinds 1 september 2023 van kracht is, praktisch worden uitgebreid naar volwassenen.