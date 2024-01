Inwoners Bonaire starten rechtszaak tegen de Nederlandse staat

Acht inwoners van Bonaire hebben een rechtszaak aangespannen tegen hun eigen overheid in Nederland. Bonaire is een bijzondere Nederlandse gemeente, maar de overheid in Den Haag doet niet genoeg om de Caribische Nederlanders te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis, zeggen ze.

De dagvaarding is afgelopen donderdag afgeleverd bij de rechtbank in Den Haag. Daarin vragen de inwoners in de eerste plaats plannen en concrete maatregelen om Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast moet de Nederlandse Staat de CO 2 -uitstoot zo snel mogelijk terugdringen: tien jaar sneller dan zij nu van plan is. Uiterlijk 2040 moet de broeikasgasuitstoot van Nederland nul zijn, vinden de Nederlanders in Bonaire.

– Lees verder bij de bron, IPS