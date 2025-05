Invasieve exoten in droge duinen: snel of heftig ingrijpen

Invasieve exotische planten bedreigen steeds vaker de biodiversiteit in droge duinen. Uit onderzoek van OBN Natuurkennis blijkt dat als natuurbeheerders ze niet op tijd een halt toe roepen, alleen intensieve en soms behoorlijk ingrijpende maatregelen nog soelaas bieden.

Dwergmispel, mahonie, Japanse rimpelroos. Enkele voorbeelden van planten die niet in onze duinen horen, maar er plaatselijk massaal voorkomen. Ze verdringen de inheemse soorten die wel in de droge duinen horen te groeien. Momenteel worden vijf soorten actief bestreden, maar over nog eens 24 soorten maken beheerders zich zorgen.

Duinbeheerders kunnen de uitheemse woekeraars in een vroeg stadium vaak nog wel redelijk bestrijden. Maar vaker besluit men eerst nog even de vinger aan de pols te houden en wordt pas ingegrepen als de soort echt problemen veroorzaakt. De populaties zitten dan al in een exponentiële groei. Dat leidt tot hoge kosten voor bestrijding en vaak tegenvallende resultaten.

– Onderzoeksrapport: Omgaan met invasieve exoten in de droge duinen

– Uitgelichte afbeelding: Door Jürgen Howaldt – zelf gefotografeerd, CC BY-SA 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=375781