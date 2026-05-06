Invallen bij Duitse neonazi’s

De Duitse politie heeft huiszoekingen verricht bij tientallen Duitse neonazi’s. De actie is gericht tegen mensen die ervan worden verdacht tot de leiding van Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran (Neue Deutsche Welle) te behoren. Voor zover bekend is er niemand gearresteerd. De politie zegt dat het er vooral om ging informatie te verzamelen over de organisaties.

“Sommige verdachten zouden leden van de linkse scene of mensen die zij voor pedofielen hielden [lees: leden van de LHBTI+-gemeenschap], hebben aangevallen. In alle gevallen werden de slachtoffers door meerdere daders geslagen en liepen zij ernstig letsel op,” aldus het Openbaar Ministerie.

Vorig jaar werd Julian M., een van de leiders van DJV, veroordeeld tot meer dan drie jaar gevangenisstraf na een reeks gewelddadige aanvallen op politieke tegenstanders in Berlijn:

M. en zes kompanen liggen op de loer voor een man in Berlijn-Marzahn. De man draagt een T-shirt met een Antifa-embleem. De neonazi’s dreigen hun slachtoffer ernstig letsel toe te brengen als hij zijn shirt niet afgeeft. Een van de nazi’s slaat de man twee keer op zijn slaap, met tijdelijke gezichtsstoornissen tot gevolg. Uiteindelijk geeft hij uit angst voor verdere slagen zijn shirt aan de extreemrechtse mannen. Later op de avond poseert de groep met hun “buit” voor een foto in de nabijgelegen kroeg “Zapfhahn”. Hier komen de neonazi’s regelmatig samen. De foto belandt op Instagram. Dat wordt M. fataal, want op basis daarvan reconstrueren rechercheurs dat hij bij de overval betrokken was. Slechts zeven dagen later vindt er een nieuwe daad plaats. M. wilde wraak nemen op een man omdat deze ooit ruzie had gehad met zijn ex-vriendin. In de DJV-chatgroep riep M. op om op hem te jagen. In de buurt van het metrostation Kaulsdorf-Nord in Hellersdorf werd hij door M. en minstens vier andere daders in het nauw gedreven. De man probeerde nog naar een bushalte te vluchten. Daar zou M. hem drie tot vier keer met zijn vuist tegen de kaak hebben geslagen, en nogmaals met zijn vlakke hand op het oog. De andere neonazi’s zouden de man daarbij hebben vastgehouden. Toen hij op de grond lag, zou hij minstens één keer in de buik zijn geschopt. Vervolgens zou M. een pistool hebben getrokken; voor het slachtoffer was niet te zien dat het een ongeladen luchtdrukwapen was. M. zou hebben gezegd dat hij hem zou neerschieten en het wapen hebben geladen. Een schijn-executie.

Zowel JS als DJV opereren in het openbaar en zijn online zichtbaar aanwezig op Telegram, Instagram en andere sociale mediaplatforms. Dat brengt risico’s met zich mee, maar het is óók een effectieve manier om jonge, maatschappelijk gemarginaliseerde mannen te recruteren. Julian M zakte voor zijn eindexamen, raakte werkloos en kreeg een bijstandsuitkering. Veel van de jongeren in groepen als Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran hebben een vergelijkbare achtergrond: arm (voor Duitse begrippen), een lage sociale status en verbitterd.

