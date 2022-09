Inval in het dorpje Kufr Dan doodt opnieuw een Palestijn

Kufr Dan, een klein plaatsje ten westen van Jenin in het noorden van de Westoever, moest het weer ontgelden. Woensdag werden daar de twee Palestijnen, Ahmed en Abdul-Rahman Abed gedood die eerder een Israelische majoor hadden doodgeschoten. Donderdagmorgen was er een inval van een stevige militaire macht, die de huizen van hun families van kwamen opmeten. Ze zullen te zijner tijd worden opgeblazen als een door Israel gewoonlijk gehanteerde, maar door internationale wetten verboden collectieve straf.

Natuurlijk lokte dat reacties uit van plaatselijke jongeren. Volgens het leger werden de Israeli’s ”onder vuur genomen” en werd er gegooid met ”explosieven en molotovcocktails”, wat de soldaten beantwoordden met salvo’s traangas- en flitsgranaten. (Je vraagt je af hoe waar dat is, want waarom traangas- en flitsgranaten afvuren als er op je geschoten wordt). Maar de Israeli’s schoten ook met scherp. Met als gevolg: één dode en drie gewonden, van wie één van de drie in de rug werd geschoten en levensgevaarlijk gewond raakte. Het leger zei zich ”ervan bewust te zijn dat sommige schoten doel troffen”. Verder raakte een huis in brand dat was getroffen door een flitsgranaat.

De dode van de dag was de 17-jarige Oday Salah. Hij werd getroffen door een kogel in zijn hoofd toen de troepen binnentrokken en sluipschutters op de daken plaatsnamen. De soldaten arresteerden ook acht mensen verdacht van medeplichtigheid (onder wie familieleden van de gedode Ahmed and Abdul Rahman Abed). Verder maakte het Israelische ministerie van Defensie bekend dat het tot nader order de noordelijke checkpoints Jalameh en Salem sluit en de bevolking van Kufr Dan Israel niet meer in mag, ook al zouden ze daarvoor pasjes hebben.