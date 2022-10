Insectageddon: is het nog te keren?

De hete dagen van de afgelopen zomer. In tijden waarin het minder heet werd kwam er een zwerm kriebelmugjes op je lamp af die zich meestal doodschroeiden in hun zoektocht naar licht en warmte. Afgelopen zomer heb ik er 1 (één) in al die dagen gezien. Je vraagt je af waar de zwaluwen en vleermuizen nog van leven. Dagelijks, zegt men, sterven er dertig soorten insecten uit.

De Groene over insectageddon:

Elke dag verdwijnen dertig soorten insecten van de aardbodem en wetenschappers uit heel Europa zeggen dat er een biodiversiteitscatastrofe aan de gang is. Dit is het verhaal over een stille kwestie die het leven op de planeet kan herdefiniëren. En hoe dit ons leven nu al aan het veranderen is.(…)

In oktober 2017 publiceerde de Entomologische Vereniging in Krefeld een studie die wereldwijd alarmbellen deed rinkelen. Nadat ze toegang hadden gekregen tot zeldzame gegevens die gedurende 27 jaar waren verzameld, konden de wetenschappers vaststellen dat er in Duitse ecologische reservaten in nog geen dertig jaar tijd een verlies van biomassa van vliegende insecten was opgetreden van 75 procent. In de zomermaanden, wanneer insecten het meest aanwezig zijn, liep het cijfer zelfs op tot 82 procent. Het nieuws verspreidde zich snel over de hele wereld, met kranten die meldden dat een insecten-Apocalyps, of -Armageddon, aan de gang was. Sindsdien zijn de wetenschappelijke inspanningen om de omvang van het probleem in te schatten verveelvoudigd. De cijfers zijn allesbehalve bemoedigend.