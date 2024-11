Insect van het jaar, veldkrekel, onder druk door toename stikstof

De veldkrekel is dit jaar uitgeroepen tot insect van het jaar, maar de soort neemt in Nederland af. Vermoed werd dat toegenomen stikstof een deel van de oorzaak was, maar dit was nog nooit onderzocht. Nu bevestigen onderzoekers dat toename van stikstof inderdaad negatief uitpakt voor de veldkrekel. Sterker nog: het blijkt zelfs dat genomen maatregelen contraproductief werken voor dit insect.

Samen met de veldleeuwerik wordt de veldkrekel gezien als symbool voor het verlies aan biodiversiteit op het platteland. Tegenwoordig houdt de veldkrekel in Nederland stand in voedselarme heidegebieden, maar ook daar gaat hij achteruit. Een onderzoeksgroep, bestaande uit Stichting Bargerveen, Radboud Universiteit en onderzoekscentrum B-WARE, heeft uitgebreid onderzocht of de achteruitgang van de veldkrekel toegeschreven kan worden aan toegenomen beschikbaarheid van stikstof.

– Uitgelichte afbeelding: Door Gilles San Martin from Namur, Belgium – Gryllus campestris maleUploaded by Jacopo Werther, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24611260