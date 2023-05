Inlichtingendienst van politie bespioneert illegaal onschuldige burgers

Als iemand die in het holst van de nacht zeven (ja, 7) politieauto’s voor de deur kreeg waarvan er een diende om mij af te voeren naar een cel, als lid van een vereniging met als oogmerk het plegen van misdaden (art. 140 WvS, ooit ingesteld om de Sociaal-Democratische Bond te verbieden, 1894). Die vervolgens zijn taprapport heeft kunnen lezen (“legt de telefoonhoorn niet goed neer” – mijn zolen) en als klap op de vuurpijl zijn BVD/AIVD-dossier met louter gewiste pagina’s mocht ontvangen, denk ik bij dit nieuws: kijken jullie hier nou echt van op? Enfin… (AJvdK)

De politie verzamelt op een onwettige manier informatie over onschuldige Nederlanders. Dit gebeurt al vele jaren en op grote schaal door een inlichtingendienst van de politie, die door geen enkele instantie wordt gecontroleerd. Dat blijkt uit interne documenten en politiedossiers in bezit van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws. Het gevolg was dat de onschuldige Said werd behandeld als een terrorist.

Lang verhaal kort: