In Soedan slaan nu elke dag 7600 kinderen op de vlucht

Dagelijks slaan in Soedan 7600 kinderen op de vlucht voor het geweld, waarschuwt de ngo Save the Children. Eén op de acht kinderen in het land is nu op de vlucht, vaak met fysieke of mentale letsels die dringende zorg vereisen.

Aanvallen op dorpen en steden dwingen ouders om te vluchten met hun kinderen om ze te behoeden voor seksueel geweld, verminking, ontvoering, of rekrutering als kindsoldaat. Volgens Save the Children is Soedan nu de grootste crisis ter wereld wat betreft kinderen op de vlucht. Van de 23 miljoen kinderen in het land zijn er 3 miljoen die opvang hebben gezocht in kampen, scholen, opvangcentra of in de overvolle huizen van familieleden. Lees verder bij de bron, IPS