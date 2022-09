In memoriam Otis Redding

Otis Redding was pas 26 toen hij overleed, maar hij liet een oeuvre na dat door zéér, zéér weinigen geëvenaard wordt. Van smartlappen tot stormachtige dansnummers, Redding beheerste het allemaal tot in perfectie. Helaas maakte een vliegtuigcrash op 10 december 1967 een einde aan zijn leven. Hij zou vandaag 81 zijn geworden, voor ons reden eens extra aandacht te besteden aan een man die in een periode van 5 jaar meer juweeltjes op de plaat wist te zetten zetten dan enige andere artiest.

De favoriet van Rob Bloemkolk. Een fantastische liveversie van I’ve Been Loving You Too Long tijdens het hippiefestival(!) in Monterey 1967:

Ook Gabriëlle’s favoriet, wat een goede reden is ook de studioversie dit artikel binnen te smokkelen;-)

Arnold wilde eigenlijk iets met een Witte Kerst doen, maar zag daar gezien de tijd van het jaar (en een paar scheve blikken) toch maar vanaf. In plaats daarvan dit juweeltje:

De keuze van @dadaland:

Mijn favoriet, I’ve Got Dreams To Remember, één van Otis’ mooiste ballades. Hartverscheurend detail: de song begon zijn leven als een gedicht van Otis’ vrouw Zelma. I’ve Got Dreams To Remember verscheen op het album The Immortal Otis Redding uit 1968, toen Zelma daadwerkelijk alleen nog maar de dromen had.

Uitgelichte afbeelding: By Stax Records – eBay itemfrontback, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29032614