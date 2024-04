In een warmere wereld worden toendra’s een bron van koolstofdioxide

Toendra’s ondergaan veranderingen door de opwarming van de aarde. De mos- en grasrijke gebieden zijn traditioneel een belangrijke koolstofput, maar ze veranderen stilaan in een bron van CO 2 -uitstoot, waarschuwt nieuw onderzoek in Nature.

De toendra is een gebied zonder bomen of grote struiken, dat een grote cirkel vormt om de Noordelijke IJszee heen. Het zijn grote vlaktes met vooral grassen, mossen en dwergstruiken.

Door de vele vegetatie staan toendra-ecosystemen bekend als grote reservoirs van organische CO 2 . Maar onderzoekers hebben nu vastgesteld dat deze uitgestrekte koude vlakte het broeikasgas nu netto uitstoten. In een warmere wereld neemt de ‘ecosysteem-respiratie’ toe: de natuur heeft als het ware een zwaardere ademhaling.

