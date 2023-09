In de Libische stad Derna wordt gerekend op mogelijk 20.000 doden

Inwoners van de zwaar getroffen stad Derna in Libië zijn dezer dagen vaak aan de kust te vinden waar hulpverleners met regelmaat lijken uit de zee vissen. De Wadi Derna, die door de stad loopt en onder normale omstandigheden een bijna droge bedding is, is nadat twee dammen waren doorgebroken door de stad geraasd met medeneming van alles wat hij op zijn weg vond, van hele flatgebouwen met slapende families er nog in tot bomen, auto’s, huisraad, kleding en wat je maar kan bedenken. De zee speelt nu met regelmaat de lichamen weer aan en de inwoners hopen familieleden en vrienden te herkennen.

De omvang van de ramp wordt langzaam duidelijk. Nadat eerst was gesproken van 10.000 vermisten, sprak de burgemeester van Derna, Abdulmenam al-Ghaithi, woensdag van mogelijk 18.000 tot 20,000 doden, waarbij hij zich baseerde op de aantallen inwoners van de getroffen wijken. Voorlopig is er echter niemand die het weet. Er zijn ruim 7.000 doden geteld tot nu toe. Hulpverleners uit Egypte,Tunesië, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar zijn volop bezig. Sommigen kunnen hun eigen slachtoffers ophalen, zoals de (tot nu toe) 145 Egyptische slachtoffers. Er zijn trouwens ook 30.000 mensen die nu zonder huis zitten.

De vraag is hoe dit heeft kunnen gebeuren. En het antwoord is een samenkomst van een ”failed state” en de klimaatopwarming, De storm Daniël was een nieuw type storm die zich aandiende onder invloed van de klimaatverandering. Een soort mediterrane cycloon die voor een gigantische regenval zorgde. Te veel regenval voor de dammen boven de stad, die te lijden hadden van een gebrek aan onderhoud doordat het land gespleten is sinds de dood van Qadhafi. De twee elkaar bestrijdende regeringen hadden andere dingen aan hun hoofd dan klachten over scheuren in een paar dammen, Ze schijnen nu overigens redelijk samen te werken bij de afwikkeling van de ramp.

– Uitgelicht: Door Maher27777 – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9012815