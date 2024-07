In de hel op een paradijselijk eiland

Het bootje had hen naar Canada moeten brengen – hoe dat mogelijk zou zijn geweest mag de HEERE HEERE weten. Het raakte lek vanaf Sri Lanka in het koloniale gebied van Groot-Brittannië in de Indische Oceaan en de Tamil-vluchtelingen werden naar Diego Garcia overgebracht.

Diego Garcia, inmiddels vijftig jaar ontvolkt, ironischerwijs was de bevolking deels gevormd door Tamil contractarbeiders – allemaal gedeporteerd naar Mauritius of de Seychellen. Maar deze zestig Tamils verblijven nog op Diego Garcia, in een kamp ter grootte van een voetbalveld, en wel al drie jaar.

Eigenlijk is het onduidelijk waarom ze nog steeds vastzitten op deze illegale kolonie. In het voorgeborchte op een paradijselijk eiland dat evenwel bombardementsvliegtuigenbasis moest worden, door de vluchtelingen omschreven als “de hel”.

Opmerkelijk: de Guardian , de bron van dit bericht, vermeldt de gedeporteerde bewoners van het eiland maar niet eens meer.