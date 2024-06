Ik zou een ijsbeer willen zijn

Een attente lezeres wijst ons op een Jenische muzikant, Stephan Eichler, die begin jaren tachtig in alternatieve kring bekend was als lid van de Zwitserse band Grauzone. De muziek is niet opvallend Jenisch, gelukkig maar tenslotte, men hoeft geen museale rol te spelen.

Eisbär

Eisbär

Kaltes Eis

Kaltes Eis

Eisbär

Eisbär

Oh, Eisbär

Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar

Dann müßte ich nicht mehr schrei’n

Alles wär’ so klar

Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar

Dann müßte ich nicht mehr schrei’n

Alles wär’ so klar

Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar

Dann müßte ich nicht mehr schrei’n

Alles wär’ so klar

Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar

Dann müßte ich nicht mehr schrei’n

Alles wär’ so klar

Eisbär’n müssen nie weinen

Eisbär’n müssen nie weinen

Eisbär’n müssen nie weinen

Eisbär’n müssen nie weinen



Eisbär, 1981

– Uitgelichte afbeelding: Door Paul W.J. de Groot op de Nederlandstalige Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9983223