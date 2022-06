Ik raakte in een droom van vrede

Zaterdag een overdosis, nou ja, bijna dan, Paul McCartney op de BBC. Een onontkoombaar nummer was wat veel mensen – inclusief ik – het #1 lied van de Beatles vinden, A day in the life. Hoe deed hij het live?

Het nummer heeft voor mijn jaarcohort (haha, wat een uitdrukking) de extra zware lading van het verbod bij de BBC, de koestering die Radio London er aan wijdde, inclusief het treurige moment van het uit de lucht gaan met de zware tonen van het slot, 14 augustus 1967, 15.00u

Maar Paul ging na “and I went into a dream” over op Give peace a chance, nogal onverwacht, en het is tenslotte van John & Yoko van huis uit, nietwaar.

Maar Yoko zat in de zaal en stemde in.

Mijn hele plan voor deze post wordt overhoop gehaald doordat ik een ander optreden op film vind, waarbij de medley gevolgd wordt door Let it be. Ook dit heeft een radio-historische connotatie: het was de eerste officieel gedraaide plaat op Radio Nordsee International, 28 februari 1970. Officieel, niet in de praktijk zou ik denken, want het station deed al ruim een maand testuitzendingen. “Het zij zo” had een passend slot van de Beatles moeten zijn maar ze brachten nog een single uit en in de jaren negentig kwam er nog het een en ander boven water dat echter niet tot de canon behoort.

Live in New York 2009, dus niet de Electric Proms in Londen.

Goed, de onverhoedse overgang naar Give peace a chance die ik alleen dacht te presenteren, de Everly Brothers in het Grand Hotel, Anaheim, Californië, 6 februari 1970, deel van een live-lp. We weten inmiddels dat het idee van Don kwam, Phil vond het, hoorbaar bijna, geen goed idee. En wat het publiek vond?

Eerst komt Let it be me…

– Uitgelichte afbeelding: By Raphael Pour-Hashemi – MaccaLyricsRFH051121 (15 of 18), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113355424