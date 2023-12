Ik ben net als jij

Eerlijk gezegd kende ik het niet eens, Carolineluisteraar als ik was in midden jaren zeventig – wel bezoeker van zekere gay disco, maar daar heb ik het ook niet gehoord, enfin, dit is streng afgewezen voor de Alternatieve Top-2000 twee jaar geleden. Ik bewijs het toch de eer deze gay favourite, alleen een grote hit in de Lage Landen geweest, alsnog hier te plaatsen.

Phillysound uit Duitsland!

Ich bin wie du

Wir sind wie Sand und Meer

Und darum brauch’ ich dich so sehr

Ich bin wie du

Wir sind wie Tag und Nacht

Und für einander immer nur da

Für immer nur da!

Und du weißt

Dennoch lass ich dir die Freiheit

Weil man sich dann leichter treu bleibt

Ich genau so wie du

Gerade das (gerade das)

Das macht unsre Liebe anders

Das macht unsre Liebe so anders

Und ich finde das gut

Ich bin wie du

Wir sind wie Sand und Meer

Und darum brauch ich dich so sehr

Ich bin wie du huh

Ich bin wie du

Genau wie du hu

Uh uh

Oh ho

Was auch kommt

Wir beide werden uns nie trennen

Wir lernen uns nur besser kennen

Ich genau so wie du

Gerade das (gerade das)

Das macht unsre Liebe anders

Das macht unsre Liebe so anders

Und ich finde das gut

Oh oh oh

Ich bin wie du

Wir sind wie Sand und Meer

Und darum brauch’ ich dich so sehr

No, no no

Ich bin wie du

Wir sind wie Tag und Nacht

Und für einander immer nur da



Ich bin wie du, Marianne Rosenberg

– Uitgelichte afbeelding: Von Sven Mandel – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73777439