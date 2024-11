Iets minder koeien in rijke landen: wereld van verschil voor het klimaat

Een relatief kleine vermindering van de vleesproductie in rijkere landen kan grote gevolgen hebben voor het klimaat, als bossen in de plaats komen. “Een win-winscenario voor zowel het klimaat als de voedselproductie”, concludeert nieuw onderzoek.

Wetenschappers en milieuactivisten dringen voortdurend aan op een drastische vermindering van de vleesproductie als een manier om de uitstoot te verminderen. Nu blijkt dat zelfs een kleinere reductie – ongeveer 13 procent in de rijkere landen – al 125 miljard ton CO 2 in de atmosfeer zou kunnen vermijden. Dat is meer dan de totale wereldwijde uitstoot van fossiele brandstoffen in de afgelopen drie jaar.

Kleine besparingen in landen met hogere inkomens zouden de hoeveelheid land die nodig is om vee te laten grazen verminderen, zeggen onderzoekers, waardoor bossen op natuurlijke wijze het huidige grasland zouden kunnen heroveren, en zo de uitstoot van fossiele brandstoffen flink kunnen compenseren.

– Uitgelichte afbeelding: Door Michielverbeek – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61064436