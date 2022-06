Iemand wil het maar niet snappen: Minder-Minder-Minder VLIE-HIE-GUUUUHH

Het is een puinhoop op Schiphol. In 1972 schreef de Club van Rome: Grenzen aan de groei. Wat zouden ze dáár nou mee bedoeld hebben??? Zeg jij ’t maar, Dickie… “ehhh… ‘kweenie, meester…” – Nou jochie, denk ’s effe goed na, ons land is een beetje vol, dus hoe komen wij aan nieuw land? – Ehhh… Polders, meester…? – Precies Dickie! En hoeveel kunnen we nog er nog maken…? – Ehhhhhh ehhhh – eentje, meester, een kleintje of zo? – Goedzo, Dickie! Eigenlijk geen. Jij komt er later wel!

En dat is gebeurd: Dickie Benschoppie hij zit nu middenin in de drukste polder van de wereld, tenminste: als-ie d’r is, dat wel.

Maar het is geen slechte knul – hij zorgt héél goed voor zijn gezin en kleinkinderen, en voor zichzelf. Uit zijn uurloontje van € 300 spaart hij zich de kaviaar en champ uit de mond om de lieve mensen om hem heen een fijn leven te bezorgen.

En nu komen die zeurkloten van de FNV steeds maar weer om die belachelijke € 14 PER UUR zeiken… 14 euro!!!?? Anders gaan ze STAKEN! Dat verdienen alleen de hoogstgeklassificeerde, door- en doorgewinterde VakkenVulExperts bij AH! Weet je wel hoeveel dat per maand is, Dickie? 2460 europegels, ja! Daar kan Dickie uit zijn maandloon van € 50.000 TWINTIG blauwbekkende, kerosineinhalerende koffersleurders van huren.

Maar ik snap ’t ook wel: het wachtvliegen is overal, op elk groot vliegveld – Dublin, Heathrow, Frankfurt – you name it, we got it! In de VS annuleerde Delta van de week 1.000 vluchten.

Eurostarretje pakken dan? Kan, kan – u kunt daar, achteraan bij de rij om de hoek en om die hoek aansluiten en onthoud: Géén Staanplaatsen… en VOL=VOL!

Tijd voor een modern citaatje, van Mark Harbers, onze staatssecretaris van Infra, dd 25 mei 2022:

Het kabinet wil de negatieve effecten van de luchtvaart op de omgeving verminderen. Dit is in lijn met de Luchtvaartnota 2020-2050, waarbij het Coalitieakkoord de ambities ten aanzien van klimaat en de leefomgeving nog eens extra benadrukt. Veiligheid, internationale bereikbaarheid, duurzaamheid en leefomgevingskwaliteit worden bepalend voor de toekomst van de luchtvaart. Groei of krimp van luchtvaart is géén vertrekpunt voor dit kabinet. Het uitgangspunt in een balans tussen de vier publieke belangen. Krimp van de negatieve effecten op de gezondheid van mens, natuur en het klimaat hoort daar bij.

Iemand begrijpt ’t niet, of wil ’t n… Dickie, Markie: het loopt EINDELIJK vast. En jullie kunnen maar één kant op, zoals twee weken terug bij de demo op Schiphol Greenpeace, GroenLinks, Milieudefensie, de SP, Urgenda en Extinction Rebellion keurig duidelijk maakten.

O, jullie WILLEN niet… – zeg dat dan meteen. Dan weten we wat we moeten doen.

PS1:

Krijgen de laagstbetaalden op Schphol dezelfde verhogingen en bonussen als de militairen gisteren opeens? Ze krijgen 8,5% meer over 3 jaar en eenmalige €1.750 bruto voor alle defensiemedewerkers. Verder gaan de belangrijkste toelagen flink omhoog. De lagere rangen en schalen krijgen dan vaak ruim 20% erbij. Vraag me niet waarom, of waarvoor – want ze hadden niet genoeg spullen om zelfs maar te oefenen en we zijn volgens mij al sinds 1945 niet meer in oorlog…

PS2:

O ja: op zaterdag 25 juni is het weer VETERANENDAG! Mis het Niet! Mijn voorstel om het geld van die dag – kosten € 2,4 miljoen – naar de zorgmedewerkers te sturen… Nee??? Maar waarom dan niet? Jullie hebben toch al 20% meer loon etc?

PS3:

Bij paleis Soestdijk en het Vredespaleis zijn WITTE ANJERPERKEN geplaatst – jaja, denkend aan Holland zie ik breede geldrivieren snel naar Bernhards banken gaan, zwermen Starrende Fighters aan de einder ondergaan, en in zijn oneindige geldlust verspreid door de landen, dollars en dollars in een groots verband. De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in groenige geldgeur gesmoord en in alle gewesten wordt de klacht over zijn graailust en onwettige dochters gevreesd en gehoord.

Zo! Die zit! Nou zal je eens zien….!

– Uitgelichte afbeelding: Photo by Etienne Jong on Unsplash

(Deels ongecorrigeerd)