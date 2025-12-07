Iedereen op vermeende drugsboot stond op lijst van militaire doelwitten

Minister van Defensie Pete Hegseth gaf het Amerikaanse leger op 2 september opdracht om alle 11 personen op een boot in de Caribische Zee te doden, omdat ze op een interne lijst stonden van narcoterroristen die volgens Amerikaanse inlichtingen- en militaire functionarissen konden worden gedood (lethally targeted).

Dat heeft admiraal Frank Bradley tijdens een vertrouwelijke briefing gezegd tegen enkele leden van het Huis van Afgevaardigden (HvA).

Volgens Bradley waren de opvarenden stuk voor stuk geïdentificeerd als ‘narcoterrorist’. Bradley vertelde de Afgevaardigden dat hij van Hegseth het bevel had gekregen iedereen op de lijst te doden zodra de kans zich voordeed. Na de dood van de opvarenden moesten de drugs vernietigd en de boot tot zinken worden gebracht.

Twee opvarenden belandden na de eerste aanval in het water, waarna ze alsnog gedood werden. Vooral die tweede aanval is omstreden, omdat ze in strijd is/lijkt te zijn met het internationale recht. Volgens Bradley heeft hij zich netjes aan de wet gehouden. De boot vervoerde cocaïne en was “gelieerd aan een kartel dat door de president is aangemerkt als terroristische organisatie”, dus waar hebben we het eigenlijk over.

De controverse draait met name om de vraag of Hegseth Bradley een “no quarter order” (geen genade bevel) heeft gegeven, een illegale militaire richtlijn om alle vijandelijke strijders te doden en geen genade te tonen, zelfs als ze zich overgeven of ernstig gewond zijn. Volgens Bradley heeft hij nooit zo’n bevel gekregen van Hegseth. Mocht hij wél zo’n bevel hebben gekregen, dan zou hij dat niet hebben opgevolgd. Een “no quarter order” is illegaal, maar het bevel mensen die op een terroristenlijst staan te doden is dat volgens Amerikaans en internationaal recht uitdrukkelijk niet.

Bradley’s verdedigingslijn lijkt te zijn dat de opvaren zich niet hadden overgegeven en de cocaïne niet was vernietigd, waardoor het risico bestond dat de coke zouden worden overgeladen in een grotere boot:

Bradley legde uit, aldus de drie bronnen, dat zijn beslissing om de boot met de overlevenden aan te vallen was omdat de drugs niet waren vernietigd en de personen op de boot zich niet hadden overgegeven en niet zichtbaar gewond waren, maar nog steeds op de lijst van goedgekeurde doelen stonden. En hoewel de overlevenden niet gewapend waren, zei hij dat de missie de drugs als een bedreiging voor de VS had geïdentificeerd, waardoor de cocaïne in feite werd beschouwd als een wapen dat Amerikanen in gevaar kon brengen.

Ondertussen veegt Hegseth zijn kont af met de kritiek:

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

Your wish is our command, Andrew. Just sunk another narco boat. https://t.co/y8okwYhmHv — Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 5, 2025

Bron: NBC News

Uitgelichte afbeelding: Door U.S. Secretary of Defense – https://www.flickr.com/photos/68842444@N03/54501379232/, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=164984731