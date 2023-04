Iedereen is wel eens somber, en dat moet vooral geen geld kosten

Moeten we psychische problemen niet willen, of geen professionele hulp? Er moet weer eens bezuinigd worden.

Staatssecretaris Van Ooijen wil dat minder jongeren professionele hulp krijgen voor psychische problemen. Volgens hem is een “grenzeloze groei” niet te organiseren en niet te betalen. “En we moeten het vooral niet willen”. Hij maakt zich zorgen over het steeds verder oplopende aantal jongeren dat gebruikmaakt van jeugdzorg. Volgens hem is dat aantal in 25 jaar gestegen van 1 op de 27 naar 1 op de 7. “Een hele generatie met professionele hulp; dat mogen we niet laten gebeuren”, zegt de staatssecretaris. Hij benadrukt dat er hulp beschikbaar moet zijn als een kind die nodig heeft. Volgens hem heeft goede zorg voor kinderen en gezinnen met de meest complexe problemen daarbij de hoogste prioriteit. Maar volgens Van Ooijen wordt nu te vaak een oplossing gezocht bij de overheid en bij de jeugdzorg. Hij denkt dat “we het veel meer moeten zoeken bij elkaar”.

“Bij elkaar”. Op de valreep bij de Statenverkiezingen kwam het CDA met de kreet “Minder ik, meer wij”. Weinigen stonken er nog in. Het is een recht christelijke gedachte blijkbaar, Van Ooijen is van de ChristenUnie.

“Iedereen is wel eens somber.” Wen er maar aan.

