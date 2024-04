Israëlische luchtaanvallen op Hamas en Hezbollah

Het Israëlische leger (IDF) heeft vannacht in in het Maghazi kamp in Gaza een aanval uitgevoerd op Hatem al-Ghamri, het hoofd van het zogenaamde noodcomité in het centrale deel van de Gazastrook.

Het noodcomité is belast met het handhaven van de openbare orde en de civiele controle in de gemeenten van de Strook.

Volgens de IDF was al-Ghamri naast hoofd van het noodcomité ook een medewerker van de militaire vleugel van Hamas, verantwoordelijk voor raketbeschietingen vanuit het Maghazi-gebied.

Volgens Palestijnse media zijn naast al-Ghamri nog tenminste vier andere mensen gedood bij de aanval.

De IDF heeft de afgelopen nacht ook aanvallen uitgevoerd op stellingen van het Syrische leger in Mhajjah. Volgens de IDF werden vanuit die stellingen raketten afgeschoten op de Golanhoogte. Of er slachtoffers zijn gevallen is niet bekend.

De IDF heeft ook een video gepubliceerd van een aanval in het zuiden van Libanon waarbij een commandant van Hezbollah om het leven is gekomen. In eerste instantie werd de verkeerde video gepubliceerd, maar dat is inmiddels gecorrigeerd.

After being contacted by The Times of Israel, the IDF has issued the correct video of a strike in southern Lebanon’s as-Sultaniyah yesterday, in which a senior Hezbollah commander was killed.

The original video published by the IDF was from a separate strike on a Hezbollah… https://t.co/gvad2x6GSS pic.twitter.com/oWyAPunUTE

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 9, 2024