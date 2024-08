IDF: militair leider Hamas gedood

Het Israëlische leger (IDF) heeft vanochtend bevestigd dat Mohammed Deif bij een Israëlisch bombardement op 13 juli om het leven is gekomen. Deif was mede-oprichter en leider van de Izz al-Din al-Qassam Brigades, de militaire arm van Hamas.

We can now confirm: Mohammed Deif was eliminated. — Israel Defense Forces (@IDF) August 1, 2024



Er bestond lange tijd onzekerheid over het lot van Deif. Israël gebruikte bij de aanval een zware bom die weinig overliet van het gebied waarin Deif zich bevond. Vermoedelijk bleven er van Deif’s lichaam weinig te identificeren restanten over.

Deif werd in 2002 hoofd van de al-Qassam Brigades. Hij overleefde diverse Israëlische aanvallen, maar belandde naar verluid wél in een rolstoel. In 2014 kwamen bij één zo’n aanval zijn vrouw en twee van zijn kinderen om het leven.

Uitgelichte afbeelding: De nieuwe politieke leider van Hamas, Khaled Mashaal, ongetwijfeld de volgende op de lijst – Door Trango – Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6221476