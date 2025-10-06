Hup, Ronit, hup! Stop het bijzonder onderwijs!

Daar zat Ronit Palache, rijzende ster in talkshowland. Ze kreeg gek genoeg bij de EO zaterdagavond alle ruimte om uit te leggen dat zij als Joodse de pest had gekregen aan Joods onderwijs, waar ze op had gezeten. Op mij komt het altijd erg overtuigend over als mensen kritiek op hun eigen achtergrond hebben.

Ze hebben meestal héél degelijke redenen voor zo’n stap. Nou, Ronit ook: het was een benauwende wereld met nogal dwingende regels en eisen. Niks voor zelfstandig denkende mensen zoals zij – en, schreef hij grinnikend, Spinoza. Die werd er door de Joden van toen uitgeknikkerd omdat hij te kritisch was.

Ik ben tegen islamtische scholen in Nederland. Er bestaat geen islamitisch rekenen, of taal, chemie of natuurkunde, of aardrijkskunde en islamitische geschiedenis is prima, zolang die voor allen in Nederland maar de kennis van de algemene geschiedenis volgt. (We weten nog wat er met de keurig katholieke wetenschapper gebeurd die er achter kwam dat de aarde om de zon draait,, en die toen heel erg mot met de paus kreeg…)

Zolang de helft van de Nederlanders nog gelooft dat in WO-II maar een paar procent van de Nederlanders zich verzette… (Totaal fout: we hadden het record onderduikers in Europa, 350.000, plus het recordaantal verzorgers, 700.000 en we kregen als land relatief verreweg de meeste onderscheidingen voor het redden van Joden, nl. ruim 6.000 van de 28.000. We hadden ook nog veel meer verzetsbladen dan België, Duitsland of Frankrijk. En we hebben ons in Indonesië grof misdragen: moordpartij na moordpartij)).

Ronits cruciale argument: kinderen op islamitische scholen worden doodsbang gemaakt met de hel als ze ook maar een kleine zonde begaan. Daar gingen zowel Mirjam Bikker als Andries Knevel, die aan de discussie meededen, niet op in. We kwamen nog niet eens toe aan het traditionele vrouwbeeld dat in veel islamitische kringen populair is: vrouw dient man. Dat is overigens bij de SGP ook nog lang niet weg. Ook heb je nog altijd christelijke scholen met Calvijns idee dat vrijwel iedereen zondig is en de meesten van ons toch in de hel komen. Ik ben zelf uitvoerig katholiek opgevoed, o.m. bij de Jezuïeten, en daarom ben ik van dat geloof af.

Een andere argument dat totaal niet aan bod kwam. is dat openbaar onderwijs voor allen de integratie enorm bevordert. Kinderen van allerlei pluimage kunnen zo aan elkaar wennen en dat zal de eenheid in het land sterk bevorderen. Straks krijg je anders ook nog boeddhistisch onderwijs, of zoroastriaans, of god weet wat. Ik heb al moeite met Rudolf-Steinerscholen en veel halfzacht gedoe daar. Die vierden afgelopen vrijdag St.-Michaëlsdag – dat is zg. een aartsengel die volgens de bijbel een draak (=duivel) versloeg – duidelijk haklf werk waar we nu nog mee zitten. Ze hadden veel lol met aan mooie namaak-draak. Onder de kinderen was er niet één bruin of zwart.

Ik ben tegen bijzonder onderwijs: gewoon niet doen. Kinderen moeten ergens een andere boodschap meekrijgen dan die van thuis krijgen – ja, dat willen veel mensen niet. Kinderen moeten op één plek een ander verhaal kunnen horen.

Mirjam Bikker vindt de vrijheid van onderwijs in Nederland kostbaar en zou dat graag zo houden. Ze zegt bij de EO ook dat stoppen met bijzonder onderwijs suggereert dat kinderen van de staat zijn en niet van hun ouders. Zij vindt dat kinderen absoluut van hun ouders zijn. Zeker Mirjam. Maar ouders moeten hun kinderen geen psychotrauma’s aanpraten. Da’s één.

En kinderen zijn inderdaad van hun ouders, maar dat eigendom is niet onbeperkt. Je moet als ouder het wel goed doen. Niemand stelt dat kinderen op openbare scholen van de staat zijn. Maar in zekere zin zijn we allemaal een beetje van de staat. Die kan ons ook oproepen om te gaan vechten, bijvoorbeeld. We moeten allemaal belasting betalen en rechts rijden. Dat is toch niet zo onbegrijpelijk, Mirjam?

